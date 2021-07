Anabel Pantoja y Kiko Rivera han comenzado una guerra que parece no tener fin. La colaboradora de ‘Sálvame’ abrió otro frente el pasado lunes al expresar que estaba “harta” de que siempre pusieran en duda su palabra y la acusasen de filtrar información de su familia. El hijo de Isabel Pantoja no dudaba en responder las palabras de su prima a través de las redes sociales.

“Coge una silla, ponte cómoda y espera a que me importe tu opinión, ya que estoy en un punto de mi vida que para ofenderme primero tienes que importarme y recuerda que un deseo no cambia nada, pero una decisión lo cambia todo”, comenzó expresando Kiko Rivera en su cuenta de Instagram acompañando el mensaje con una sonriente foto suya.

El primo de Anabel Pantoja dejaba claro que su forma de responder es totalmente lícita porque “son mis redes sociales y tengo derecho a expresarme”. “Tú elegiste tu camino y lo respeto. Deja de dar por culo y sobre todo déjame ser feliz”, sentenciaba Kiko.

“Yo el tema lo tengo más que zanjado, terminado… y, es más, yo a partir de ahora: no me consta. Además, es que creo que no he hecho nada malo, creo que he sido respetuosa y discreta. En 8 años yo no he filtrado nada, ni he contado nada, yo ayer me defendí de eso. No voy a hablar de nadie, no voy a dar por culo a nadie, no voy a molestar a nadie, no voy a nombrar a nadie… no me consta”, aseguraba Anabel antes de ver en directo las declaraciones de su primo.

La decisión tomada por la colaboradora de ‘Sálvame’ podría poner en peligro su puesto de trabajo pero Anabel ha sido firme a la hora de tomar la decisión: “Yo ya no voy a entrar, él ha tomado su decisión y yo, hoy, he tomado ya la mía. Estoy abierta a lo que los directores del programa decidan”.

“Sentada estoy… y no voy a hablar nada más. Es lo que hay. Yo ya he dado por finalizado este tema. Me voy a centrar en lo mío… y me duele, Yo ahora mismo tengo una careta, por mi madre. Creo, sinceramente, que eso sobraba, porque yo no he filtrado nada. Jamás le fallaría”, contestaba finalmente muy emocionada Anabel Pantoja.