Anabel Pantoja, contundente con un fan: “Yo no me presento en tu casa”

Anabel Pantoja está viviendo un 2022 repleto de emociones. No solamente decidió romper su matrimonio con Omar Sánchez, sino que participó en Supervivientes y hasta volvió a enamorarse. Una montaña rusa de sensaciones que, desde luego, está provocando que le esté costando recuperar esa rutina que tenía antes de viajar a Honduras.

A pesar de que el concurso terminó hace mes y medio, no ha sido hasta hace unos días que Anabel Pantoja ha decidido regresar a su casa en Canarias. La andaluza ha terminado enfrentándose a muchas cuestiones y, sobre todo, a muchos miedos. A pesar de todo, no ha podido evitar enfadarse con un seguidor ante la actitud que ha mostrado.

El programa Sálvame ha emitido unas imágenes en las que podemos ver a Anabel Pantoja haciéndose fotos con algunos fans. A pesar de que sonríe cuando se está tomando la imagen, no tarda en mostrarse realmente enfadada con ellos: “Es que somos personas que estamos en casa. Yo no me presento para sacarte de tu casa”.

Anabel Pantoja muestra su enfado con un fan: «Yo no me presento en tu casa»#yoveosálvame https://t.co/2YfSPk6JM7 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 2, 2022

Kiko Matamoros, colaborador de Sálvame y compañero de Anabel Pantoja en Supervivientes 2022, es consciente de que la joven no lo está pasando bien. Es un hecho que está teniendo que enfrentarse a diversas situaciones que, desde luego, no son para nada agradables. Y eso es algo que hay que tener en cuenta.

Por ese mismo motivo, en el instante en el que Anabel Pantoja intervino en Sálvame visiblemente enfadada, Kiko Matamoros quiso darle un importante consejo: “Deberías relajarte un poco, se te ve altiva, soberbia. Probablemente sobrepasada, es humano. Pero es algo que no te favorece”.

En esa misma intervención por teléfono, la sobrina de Isabel Pantoja quiso sincerarse sobre cómo se siente: “Han sido muchas emociones cuando he llegado. No me esperaba ir por la calle y que me pidan mil fotos, todavía me estoy adaptando. Estoy un poco a la defensiva, pero porque estoy muy nerviosa”, reconoció.