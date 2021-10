Kiko Rivera, tras la muerte de su abuela Doña Ana, tomó la decisión de no acudir a la boda de su prima, Anabel Pantoja, en La Graciosa. Aunque dio libertad absoluta a Irene Rosales para acudir o no a la ceremonia, la sevillana finalmente quiso viajar hasta Castilleja de la Cuesta con sus dos hijas para estar al lado de su marido en estos complicados momentos. Un hecho que han comentado diversos rostros conocidos, entre los que se encuentra Ana Rosa Quintana.

Durante el fin de semana muchos son los medios de comunicación que se han agolpado a las puertas de la casa de Kiko Rivera e Irene Rosales en busca de algún tipo de información. A pesar de los intentos, ninguno quiso pronunciarse sobre ningún tema. Hasta este lunes, cuando la ex colaboradora de ‘Viva la vida’ terminó teniendo un encontronazo con algunos de los reporteros.

La ex concursante de ‘GH DÚO’ se acercó a la prensa sin bajarse del coche y, mostrando su enfado, bajó la ventanilla. Es entonces cuando estalló contra los compañeros que se encontraban frente a su casa: “No voy a hablar absolutamente nada y no puede ser que cada vez que meta el coche tenga aquí a diez personas”.

Ana Rosa sobre Irene Rosales: «Ella tiene que entender que está en los medios de comunicación» #AR4O https://t.co/ptcMvtuBY5 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 4, 2021

Lejos de que todo quede ahí, Irene Rosales fue más allá: “Al final le voy a meter un porrazo al coche y me voy a enfadar. ¡Es que no es normal que me queráis coger una imagen metiendo el coche en la puerta de mi casa! No voy a hablar absolutamente nada, porque no es un tema que tenga que ver conmigo y yo ya me quité de la televisión. Así que por favor, ¡respetadme!”.

Así pues, la sevillana dejó claro que “solo me vais a coger saliendo y entrando con el coche, y al final le voy a dar un porrazo al coche y me voy a enfadar”. Los periodistas rápidamente le pidieron disculpas, dejando claro que su intención no es molestar sino realizar su trabajo. Ella respondió que entendía su postura, pero que no puede meter el coche con el poco espacio que le dejan.

Esta reacción no ha gustado en absoluto a Ana Rosa Quintana, y lo ha dejado claro en su programa: “Tiene que tener en cuenta que ella trabaja en esto. Este discurso que ha hecho, disculpadme, tiene sentido si es una señora que es la mujer de no sé quién, que no sale en los medios, que no tiene nada que ver, ni es noticia. Tiene que entender que ella está en los medios de comunicación”. La presentadora defendió que no puede aprovechar la parte económica de los medios y, después, “no querer ningún tipo de responsabilidad con los compañeros”.