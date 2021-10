Kiko Rivera, de manera inevitable, se ha convertido en protagonista en los últimos días. La repentina muerte de su abuela, Doña Ana, ha propiciado algo que parecía completamente imposible: un reencuentro con su madre, Isabel Pantoja. Debemos recordar que llevan más de un año sin verse debido a ese proceso judicial al que se enfrentan.

Belén Esteban, colaboradora de ‘Sálvame’, ha confirmado a sus compañeros que Kiko Rivera e Isabel Pantoja han vuelto a hablar. Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora ha asegurado que tendrían planeado verse más pronto que tarde. Un dato que, desde luego, dejó sin palabras a todos los allí presentes.

Es más, Belén Esteban fue más allá: “Kiko va a ir a Cantora con Irene”. Aunque ella no sabe muy bien qué pasó exactamente en la finca, sí que ha dejado claro que madre e hijo “tienen relación”. A pesar de que no se han visto de nuevo sí que han hablado por teléfono en diversas ocasiones, dando un paso más allá hacia una posible reconciliación.

Belén Esteban asegura que Kiko Rivera e Isabel Pantoja han vuelto a hablar tras su reencuentro en Cantora 💥 https://t.co/SOgcbnNIP1 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 4, 2021

José Antonio León, reportero de ‘Sálvame’, ha confirmado que muy pronto podríamos ver una entrevista exclusiva en una revista por parte de alguno de estos protagonistas. El periodista es contundente: “Se van a suavizar las cosas entre madre e hijo”, dando pie a una posible reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja.

“Hay que ver quién va a ser la perjudicada que me da a mí que va a ser Anabel”, añadió José Antonio León. Sea como sea, lo que es un hecho es que la sobrina de la tonadillera no ha querido dar más información al respecto, ni Kiko Rivera ha querido pronunciarse sobre el supuesto otro motivo por el que no acudió al enlace. Y es que hay quien dice que hay algo más que todavía no han querido desvelar.

Sea como sea, ¿cuándo se realizará esa visita de Kiko Rivera, Irene Rosales y sus dos hijas a Cantora? Parece que más pronto de lo que imaginamos. Lo que sí se sabe de esa conversación en la finca es que la tonadillera suplicó a su hijo poder ver a sus nietas, ya que echaba de menos estar con ellas. El DJ habría accedido a esa petición. ¿Lograrán llegar, de una vez por todas, a una reconciliación y resolver las diferencias que les han apartado?