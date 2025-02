Desde que llegase al mundo Ana Sandra, su nieta e hija póstuma de Aless Lecquio, Ana Obregón ha recuperado su vitalidad, tanto que ha vuelto a trabajar de forma habitual como colaboradora de Sonsoles Ónega. En el plató de Y ahora Sonsoles es común que hable de temas que nada tienen que ver con su vida, pero es cierto que su círculo de amistades es tan grande, que es común que conozca a muchos de los protagonistas del mundo del corazón que son noticia. También, como no podía ser de otra manera, utiliza el programa para dar novedades sobre su vida, especialmente en esta etapa tan feliz de su vida, en su faceta como abuela.

Precisamente, por sus grandes amistades, ha podido hablar directamente con Anabel Pantoja, protagonista indiscutible de las últimas semanas por culpa del ingreso de su hija Alma en el hospital y de la investigación a la que está siendo sometida por supuestos malos tratos. «Lo está pasando muy mal, por lo que yo le he dicho que lo más importante es que su hija está sana», ha desvelado. Debido a su desconocida amistad con la sobrina de Isabel Pantoja, no dudó en pedir prudencia al hablar de este caso: «No juzguemos, dejemos que la Justicia haga su juicio».

Por eso ha querido felicitar a Y ahora Sonsoles por el tacto y el cariño con el que están tratando este asunto desde que saltó la noticia. «En la información del corazón, el límite es la especulación y aquí no se ha especulado», aseguraba Ónega. «Yo os lo agradezco porque, sabiendo lo que sabíais, jamás lo habéis dicho», ha respondido la actriz, explicando que en las redacciones de todos los medios de nuestro país llegaron noticias muy graves sobre lo que le pasaba a la pequeña Alma, y que ninguno ha publicado por discreción. Sonsoles ha dejado claro que en su programa no se guardan ninguna información «a no ser que afecte mucho a la intimidad».

Cambiando de tema, y demostrando lo bien que se siente en el programa, ha lanzado una frase sobre una posible relación sentimental que nadie conocía. «Lo que te he contado yo de mi pareja no lo has contado», ha dicho sonriendo junto a la presentadora.

De forma casi automática, Sonsoles lo ha negado, pero inmediatamente ha tenido que preguntarle a su colaboradora: «¿Qué pareja?». En ese momento, Obregón se ha comenzado a reír para desviar la atención, asegurando que se ha enamorado de un robot que había aparecido en el plató minutos antes.

El último novio conocido de Ana Obregón

Desde 2008 no se le conoce ninguna relación oficial a la actriz, año en el que vivió una enorme polémica tras salir a la luz su ruptura con el modelo Darek, después de dos años de noviazgo. El polaco la abandonó para comenzar una relación con Susana Uribarri, su amiga y representante, lo que hizo que su amistad se rompiese, aunque con el tiempo han sabido solucionar sus problemas.