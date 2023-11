Ana Guerra emociona en ‘Pasapalabra’ con una declaración de amor a Víctor Elías

El pasado lunes 20 de noviembre pudimos disfrutar de un nuevo programa de Pasapalabra. Entre los invitados de estos días, pudimos ver a Ana Guerra y Víctor Elías. La cantante y el músico, desde hace años, mantienen una relación sentimental. Recientemente, a través de sus redes sociales, confirmaron que habían dado un paso más allá.

¿De qué forma? Comprometiéndose. Así pues, en la entrega de Pasapalabra del pasado lunes, los dos no dudaron un solo segundo en regalar a los espectadores un instante verdaderamente mágico y, sobre todo, romántico. Todo comenzó cuando Roberto Leal, en la prueba de La Pista, trató de crear cierto pique en la pareja.

¿De qué forma? Recordando que el primer duelo lo ganó, precisamente, Ana Guerra. Escucharon la canción, teniendo como pista que era de 1989. Víctor, al ver la reacción de su prometida, no tardó en dar al pulsador con rapidez. «Si te has puesto tan contenta es porque es tu tío, Juan Luis Guerra», aseguró el músico, al creer que la canción en cuestión era La bilirrubina. Pero nada más lejos de la realidad.

¿Es posible que acabemos de vivir la declaración de amor más bonita en la historia de #Pasapalabra de la mano de @anaguerra y Víctor Elías? 😍 #Pasapalabra899

— Pasapalabra (@PasapalabraA3) November 20, 2023

Roberto Leal le hizo saber que se había equivocado, por lo que Ana Guerra se levantó de su asiento para situarse junto a su prometido, para abrazarle. Acto seguido, comenzó a interpretar el tema que estaban tratando de adivinar: Visa para un sueño. Poco después, tras conseguir la victoria en esta prueba, la canaria sorprendió con una romántica declaración de amor:

«¿Sabes lo que pasa? Que yo no tengo que buscar visa porque yo tengo mi sueño aquí», afirmó. Víctor Elías no tardó en responder: «Después de machacarme por segundo día en la prueba, ¿qué va a decir?», provocando las risas entre los allí presentes. Roberto Leal no pudo evitar pronunciarse ante esta romántica declaración: «¡Qué bonito!». Sin duda, la pareja nos regaló uno de los momentos más señalados de los últimos días en Pasapalabra. ¡Nos encanta verles tan felices!