No es ningún secreto que ‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. El pasado jueves 31 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 2337 donde vimos que Ismael, finalmente, ha tomado la decisión de ayudar a Marcos tras haber descubierto algo crucial.

Después de todo, por fin podemos ver lo que sucede en el episodio 2338 de ‘Amar es para siempre’. De esta manera tan concreta, vemos cómo ha comenzado el juicio contra Garlo. Así pues, vemos cómo Uriarte, en su declaración, ha acusado directamente a Fran de ser el artífice de este plagio.

Paloma está muerta de nervios, temiendo que llegue el instante en el que tenga que enfrentarse con Uriarte, cara a cara. Coral la anima para que se enfrente a ese miedo. Lo cierto es que sentir el apoyo de Fran es lo que le está dando fuerzas para enfrentarse a esta situación. Al mismo tiempo, esta compleja situación ha provocado que Raúl y Fran vuelvan a discutir.

Por si fuera poco, somos partícipes de cómo el embarazo de Coral ha conseguido que la joven esté más unida que nunca a Carmen. Eso sí, le genera ciertas sospechas la actitud que está presentando la que fuera su suegra. Por ese mismo motivo, Carmen intenta averiguar el motivo por el que la mujer se está mostrando tan sumamente comprensiva con ella.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Cristina no ha dudado un solo segundo en sincerarse con Penélope. No es ningún secreto que le está siendo muy difícil separar lo personal con lo profesional con Marcos. Y es que, de nuevo, han tenido un acercamiento. Ismael, por su parte, sigue investigando a Helena sin desvelar muchos avances al defendido de Cristina. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.