No es ningún secreto que ‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. ¡Y no es para menos! El pasado miércoles 30 de marzo disfrutamos del capítulo 2336 donde vimos que Uriarte ha intentado propasarse con Carmen. Afortunadamente, Quintero apareció en el momento más oportuno.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2337 de ‘Amar es para siempre’. De esta manera, vemos cómo Coral ha descubierto que Carmen no está yendo a sus citas con el psiquiatra. A su vez, Carmen es consciente de que Coral está guardando un secreto que pronto podría salir a la luz.

Los Gómez, después de que Penélope les pusiera en alerta, son absolutamente conscientes del problema que tiene Catalina. Por ese mismo motivo, quieren cortar por lo sano lo antes posible. Cristina no ha dudado en poner una serie de barreras con Marcos. A tal punto llega la cosa que el joven toma la decisión de marcharse de casa.

¿Esto es una declaración de amor? 😉 ¡Nos encanta cómo mira Salaverría a Cristina! 💥#Amar30Mar ▶ https://t.co/NfJVMbejXE pic.twitter.com/D8ynFeaFdC — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) March 30, 2022

Ismael cada vez está más decidido a averiguar qué es lo que realmente ocultan los documentos que Helena ha guardado en la caja fuerte del King’s. Así pues, aprovechando que la mujer no está, Ismael sale de dudas: son los diarios de la marquesa. Una vez los lee, se da cuenta de hasta dónde llega la ambición de la mujer y, sobre todo, de qué manera le ha engañado.

Por ese mismo motivo toma una drástica decisión: ayudar a Marcos. Sonia, después del fracaso de la fiesta sorpresa, no ha dudado en echar en cara a su madre cómo le ha tratado durante todo este tiempo. Raúl cree firmemente que Julieta ha sido quien ha roto su relación con Emilio. Así pues, trata de hacerle ver que necesita algo más. La respuesta de la chica, evidentemente, no es la que espera. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.