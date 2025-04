El pasado martes 8 de abril, como suele ser habitual desde el estreno de Supervivientes 2025, hemos podido disfrutar de una nueva gala de Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ser testigos de cómo se daba a conocer el nombre del primer salvado de la semana. Por si fuera poco, vieron imágenes de Montoya y Anita Williams en las que se dejaban llevar, hasta tal punto que acabaron besándose. Pero no todo quedó ahí, ya que también hubo tiempo para momentos verdaderamente emotivos. Un claro ejemplo lo encontramos en Almácor. El concursante se quedó absolutamente sin palabras ante la sorpresa que le había preparado el equipo de Supervivientes 2025. Se trata de algo que había anhelado y soñado con todas sus fuerzas, pero no imaginaba que iba a hacerse realidad esa misma noche, durante la gala de Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera.

¿A qué nos referimos? A la llegada de Helena, su novia, a los Cayos Cochinos. La joven puso rumbo a Honduras para poder reencontrarse con él durante su participación en Supervivientes 2025. Por lo tanto, se convierte en la primera visita de un familiar de esta edición. Para poder estar con ella y abrazarla, Laura Madrueño propuso un pequeño juego al cantante. De esta forma, la presentadora le hizo una contundente petición: «Entrega tu objeto personal a cambio de una llave que te conducirá a un lugar secreto». Sin dudarlo, el alicantino aceptó. Así pues, le dio el cojín que le había acompañado durante toda la aventura y que se había convertido en algo indispensable para él. Al llegar al lugar en cuestión, el equipo de Supervivientes 2025 tomó la decisión de vendarle los ojos. Fue entonces cuando Almácor tuvo la oportunidad de escuchar a su novia, por lo que no pudo evitar romper a llorar.

«Tienes que seguir mis instrucciones», alcanzó a decir Helena. Él, que seguía con los ojos vendados, hizo lo propio, por lo que logró superar el reto que le planteó la organización. Al final, consiguió su cometido, que era abrazar fuertemente a su pareja después de estar más de un mes separados.

«¡Qué guapa! ¿Pero cómo eres tan guapa?», comenzó diciendo Almácor, sin dejar de abrazar a su novia. «¿Qué dice la reina de mis ojos? ¿Pero cómo eres tan preciosa?», preguntó, sin dejar de besarla y de estrecharla entre sus brazos. Los dos estaban felices con el reencuentro pero, sobre todo, muy emocionados.

Pero no todo quedó ahí ya que, de un momento a otro, el concursante de Supervivientes 2025 quiso dirigirse a su pareja: «Te voy a decir una cosa fuerte. Sabes que eres la persona más importante de mi vida. Lo eres todo, me has cambiado la vida… Eres el brillo de mi mirada». Acto seguido, no dudó en hincar rodilla: «Quiero pasar el resto de mi vida contigo. No tengo anillo, pero, ¿quieres que nos casemos?».

Ella, como era de esperar, rompió a llorar. Además, también respondió de manera afirmativa a la propuesta del cantante. Es más que evidente que estamos ante uno de los momentos más bonitos y románticos de la historia de Supervivientes. ¡Qué vivan los novios!