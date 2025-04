El pasado martes 8 de abril pudimos disfrutar de una nueva gala de Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. Entre otras tantas cuestiones, pudimos conocer el nombre del primer salvado de la semana pero, a su vez, los espectadores se quedaron completamente sin palabras al descubrir que Montoya y Anita Williams se habían besado. Recordemos que los dos concursantes de Supervivientes 2025 fueron sancionados por la organización tras haberse saltado las normas. Por lo tanto, durante un par de días, tenían que convivir en un corralito. De esta forma, tras caer la noche y antes de dormir bajo la misma sábana, Anita no dudó en aprovechar la ocasión para meter su pierna entre las del de Utrera. Como era de esperar, el joven no tardó en reaccionar: «¡Ay, la pierna! Siempre me metes la pierna en medio. Te gusta la sabanita, ¿eh?». Pero no todo quedó ahí, ya que Anita Williams comenzó a acercarse aún más a él.

Hasta tal punto que aprovechó para tocarle la cara: «Está mordible», alcanzó a decir. Montoya no dudó en responder, con contundencia: «Mordible no, no pienses en morder…» Poco a poco, la ex pareja iba juntándose cada vez más. Fue entonces cuando, entre caricias y abrazos, Anita Williams y Montoya acabaron dejándose llevar: «No hay cámara, ¿no?», preguntó la catalana. Acto seguido, comenzaron a besarse de forma apasionada. Gracias a los micrófonos del equipo de Supervivientes 2025, los espectadores alcanzaron a escuchar a Anita diciendo lo siguiente: «A ver si voy a volver preñada». Como no podía ser de otra manera, durante la gala de Tierra de Nadie del pasado martes 8 de abril, los dos protagonistas de este suceso se sinceraron en directo sobre lo que sentían tras haberse besado. «La verdad que lo necesitábamos los dos», comenzó diciendo la ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones.

«Al final es como que tengo un apoyo muy grande en la otra playa, pero no podemos darnos un abrazo o hablar de cosas pendientes. Nos ha venido muy bien a los dos», reconoció la catalana. Montoya, por su parte, también se sinceró: «Lo he vivido con mucha emoción, para mí ha sido una cura emocional, no sabía que la persona que más ansiedad me ha dado en los últimos tiempos iba a ser quien me la iba a quitar».

El de Utrera no tardó en aprovechar la ocasión para ir más allá: «Lo necesitaba porque lo he pasado muy mal. Ahora, estar sintiéndome así de feliz y viendo un apoyo en ella, creo que es lo máximo», reconoció. Sin poder aguantar las lágrimas, el andaluz tiró de sinceridad a la hora de hablar de lo que siente por Anita Williams, a pesar de todo.

«Creo que en cinco meses un primer amor no se va, pero también te sirve para aprender. Ella ha tenido sus errores, yo quizás también los míos, pero ella es una buena persona, la quiero también por eso», confesó el de Utrera. Y añadió: «Mi Anita está saliendo en Honduras, que la gente sepa que Montoya se ha enamorado de una buena persona, me va a tener toda la vida, un primer amor te marca de una forma u otra», finalizaba. Unas palabras de lo más emotivas que hicieron que Anita Williams también rompiera a llorar. Tanto es así que los dos no dudaron en fundirse en un fuerte abrazo.