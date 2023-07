Alma Bollo lanza una inesperada petición a Asraf Beno con la que se desmarca de Manuel Cortés

El pasado domingo pudimos disfrutar del debate final de Supervivientes 2023, donde todos y cada uno de los participantes tuvieron la oportunidad de saldar todas las cuentas que tenían pendientes. Uno de los asuntos que más tensión generó en plató, inevitablemente, fue el conflicto de Asraf Beno con Manuel Cortés y Alma Bollo.

De hecho, a lo largo de estos meses de concurso, los tres han sido protagonistas de diversos enfrentamientos que no han dejado indiferente a nadie. Por lo tanto, en esa última gala, no podía ser menos. Asraf Beno y Manuel Cortés han tenido un tenso cara a cara, mientras que Alma Bollo ha dado el paso de desmarcarse de este asunto.

La hija de la diseñadora ha querido explicar cómo se siente ante este sonado conflicto y, sobre todo, ha querido aprovechar la ocasión para reconocer alguno de esos errores que ha cometido. “Hay muchas formas mías que no me han gustado. Hay un punto en el que exploto y, quizás, pierdo la razón por las formas”, aseguró Alma Bollo.

Lejos de que todo quede ahí, la exconcursante de Supervivientes 2023 quiso recordar algo: “Nuestra relación empezó por una discusión de cuatro almendras, yo no lo entendía. De repente convivir con él me costaba porque repetía mucho las cosas. Era muy intenso, y yo soy de otra forma”.

Por si fuera poco, Alma Bollo añadió: “Me he llevado mal, he tenido roces con él. Pero yo quiero recalcar que aquí solo se habla de lo malo”. Es más, ha querido dejar claro que, de esa convivencia con Asraf Beno en Honduras, también tiene grandes recuerdos: “Yo he hablado mucho con él de su pareja, de la mía, de cosas… Hemos discutido pero después hemos convivido”.

La hija de Raquel Bollo quiso incidir en algo más: “Aquí no hay ningún mártir. La convivencia ha sido difícil y chocamos. Somos cabezones y queremos hacer las cosas siempre”. De esta forma, la joven reconocía lo que había hecho mal respecto a su convivencia con el novio de Isa Pantoja. Así pues, se desmarcaba por completo de la intención de Manuel Cortés de continuar con este conflicto.

Alma Bollo lanza una firme petición a Asraf Beno tras Supervivientes 2023

Dadas las circunstancias, la joven ha querido aprovechar la ocasión que le brindaba el debate final de Supervivientes 2023 para lanzar una petición a Asraf Beno. Cuando éste habló de los hermanos por igual, Alma quiso ser clara: “No hables de ellos en plural. Manuel es uno y Alma otra, ya estoy cansada”.

“Mis discusiones contigo no son las mismas que las de Manuel”, añadió. Por lo tanto, la petición era clara: que no la involucrase, en absoluto, con los enfrentamientos que ha tenido y pudiese llegar a tener de ahora en adelante con su hermano. Al fin y al cabo, son personas completamente diferentes.