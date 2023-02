Alicia Keys estrena el videoclip de ‘Stay’, un tema muy especial

Alicia Keys lo ha vuelto a hacer. La artista neoyorkina ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento del videoclip de Stay, de esta forma, comienza el 2023 por todo lo alto. Un año en el que tiene preparados grandes proyectos profesionales.

Stay es una de las canciones que formaba parte del octavo álbum de estudio de Alicia Keys, publicado a finales del 2021. En él, la artista estadounidense exploraba la dualidad musical con un disco dividido en dos partes.

Se trata de un disco que ofrecía una primera parte con las canciones bajo el título de Originals que representan la esencia la neoyorkina tal y como todo el mundo ha llegado a conocerla. Además, cuenta con una segunda parte, en la que estaban las versiones Unlocked, grabadas en otro ambiente.

STAY music video is out now!! Your new favorite love song 😍😍 Catch a vibe with us✨🐎💙 @iamluckydaye https://t.co/xlLluoeUOR pic.twitter.com/IoTgW9YfZK

— Alicia Keys (@aliciakeys) February 9, 2023