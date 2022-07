Alejandro Nieto desvela que la expulsión de Tania Medina benefició su concurso

Alejandro Nieto ha afirmado que la salida de su pareja, Tania Medina, de Supervivientes 2022 benefició a su concurso. El ya finalista de esta edición del reality ha sido claro en el ‘puente de las emociones’ mientras recordaba uno de los momentos más felices que ha tenido en Supervivientes.

La final de Supervivientes 2022 está a la vuelta de la esquina y Alejandro Nieto podría coronarse como el ganador de esta edición este próximo jueves. Mientras esta gran final, que será presentada por Jorge Javier Vázquez, se hace de esperar, los concursantes del reality se han dedicado a hacer un repaso de sus primeros días en las islas hondureñas.

El novio de Tania Medina ha sido claro con respecto al futuro, no muy lejano, que le espera fuera de la isla. Dentro de sus planes se encuentra Tania Medina, pese a su última declaración sobre ella, que ha dejado a más de uno boquiabierto.

Alejandro hace un repaso de su concurso. ¿Qué es lo que más te ha gustado de su concurso? ¡Os leo! 🤓 🌴 #SVÚltimaHora 🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/ucDBM4rLRQ — Supervivientes (@Supervivientes) July 25, 2022

El programa ha decidido llevar a cada finalista del reality a los lugares en los que estos fueron más felices durante el concurso. Alejandro Nieto no lo ha dudado ni un segundo: Playa Paraíso es su destino.

«Quiero dejar aquí mi desconfianza y mis celos. Desde que se fue Tania y me dijo que me quería y que luchara me quedé mucho más tranquilo. Creo que me hubiese perjudicado mucho más si Tania se hubiese quedado en el concurso porque teníamos muchos problemas», ha confesado en la playa en la que fue tan feliz junto a la ex superviviente.

«Lo he pasado mal y tengo un poco de inseguridades. He llegado a Playa Paraíso porque fui muy feliz con Tania. Dormir con ella, abrazarla… Lo recordaré para la historia de mi vida», ha concluido Alejandro haciendo público el amor que siente hacia su pareja, a pesar de las adversidades.

Estas palabras han hecho que Tania Medina se emocione. La relación entre la influencer y el finalista de Supervivientes 2022 siempre ha sufrido altibajos. Su relación ya se vio mermada en otro de los realities en los que ambos concursaron y Alejandro sigue sufriendo los estragos de la traición de Tania, por la que esta ya se ha disculpado muchas veces.

«Llega un momento en el que no puedes demostrar más. Él tiene que ver si quiere estar conmigo o si no. Yo por mi parte sí quiero trabajar en nuestra relación y en mejorar. No podemos engañarnos: tenemos problemas”, ha declarado Tania desde el plató en el que ha sido testigo del ‘puente de las emociones’ por el que ha pasado su chico.

“Pero yo creo que los dos siempre hemos tenido claro que queríamos estar el uno con el otro y eso solo podemos hacerlo si él confía en mí», ha sentenciado la influencer dando rienda suelta a su amor por Alejandro.