Alejandra Rubio se enfrenta a Alessandro Lequio por Carlo Costanzia: «El problema lo tienes tú»

No es ningún secreto que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, desde hace varios meses, se han convertido en protagonistas de la prensa del corazón. No solamente desde que saltó la noticia de su relación sentimental, sino desde que dieron a conocer, a través de una exclusiva en una conocida revista, que iban a ser padres. Desde entonces, son muchos los que se animan a asegurar que el hijo de Mar Flores estaría utilizando a la nieta de María Teresa Campos para obtener beneficio económico, entre otras cuestiones. Uno de los más acérrimos a esta idea es Alessandro Lequio que, recientemente, ha asegurado que Carlo Costanzia habría traicionado a su pareja tras haber filtrado sus vacaciones en Ibiza para ser fotografiados por los paparazzi. Lejos de que todo quede ahí, el colaborador del programa Vamos a ver ha querido dar mucha más información para arrojar algo de luz sobre este asunto.

«Una vez más, he traído una información que me ha dado una fuente que, en otras ocasiones, ha sido solvente. ¿Ok?», comenzó diciendo Alessandro Lequio a sus compañeros del programa presentado por Joaquín Prat en Telecinco. Acto seguido, el colaborador ha querido ir mucho más allá: «Pero mis admirados compañeros manejan otros datos, yo respeto los datos de mis compañeros, pero sostengo los míos, que ella no sabía nada, pero Carlo había pactado las fotos con el fotógrafo», aseguró, con contundencia. Es más que evidente que él va a seguir insistiendo en que Costanzia está utilizando a la hija de Terelu Campos para lucrarse económicamente de la relación, sin que ella tuviera ningún tipo de información al respecto. La aludida, como no podía ser de otra manera, reaccionó riéndose ante la información de Alessandro Lequio, todo ello mientras él dejaba muy claro que no tenía absolutamente nada en contra de Carlo Costanzia.

«Le deseo todo lo mejor, pero aquí parece que la fe es selectiva, las informaciones de mis compañeros son respetadas y las mías analizadas y cuestionadas», comentó el colaborador de Vamos a ver. Fue entonces cuando Alejandra Rubio le recordó que los dos, de alguna manera, estaban en la misma posición.

Acto seguido, hizo saber al tertuliano que no estaba enfadada con él, ni mucho menos. Es más, quiso aprovechar para lanzarle un consejo: «Tú eres el único que dice tener la razón. Está claro que el problema lo tienes tú», aseguró la nieta de María Teresa Campos, con la intención de zanjar este asunto.

Entre otras cuestiones, porque la propia agencia ha negado en rotundo que Carlo Costanzia haya negociado esas fotografías, y mucho menos a espaldas de Alejandra Rubio: «El personaje tiene todo el derecho del mundo a mentir, faltaría más. El fotógrafo o la agencia tienen la obligación de mentir y es la fuente menos solvente de todas», respondió la tertuliana, tirando de ironía.