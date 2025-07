Alejandra Rubio protagoniza un tenso enfrentamiento con Alessandro Lecquio: «¡Qué pereza!»

El pasado miércoles salieron a la luz los nuevos números de las principales revistas del corazón de nuestro país. De esta manera, fuimos testigos de cómo Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se convirtieron en protagonistas de la portada de Diez Minutos, con unas fotografías en las que aparecían disfrutando de un baño en las playas de Ibiza, isla en la que se encontraban disfrutando de unas vacaciones familiares. De esta manera, y como no podía ser de otra manera, la nieta de María Teresa Campos ha tenido la oportunidad de reaccionar en directo en Vamos a ver, programa en el que colabora de forma habitual. Así pues, ha podido responder a todas y cada una de las personas que les acusan, tanto a ella como al padre de su hijo, de haber pactado esas imágenes con los paparazzi. Por lo tanto, para tratar de poner en contexto a los espectadores, el equipo recordó lo ocurrido.

Y es que la pareja no dudó un solo segundo en disfrutar unos días de ensueño en casa que Mar Flores tiene en Ibiza. Pero no todo queda ahí, puesto que también salieron al mar en un lujoso yate donde, a pesar de que intentaron esquivarlo por todos los medios, acabaron siendo fotografiados por los paparazzi. Durante su paso por el programa Vamos a ver, Alejandra Rubio reconoció que se dieron cuenta de que había una lancha con prensa. Fue entonces cuando tomaron la decisión de marcharse a otro lugar: «Pensábamos que los habíamos perdido y nos fuimos a hacer el tonto los dos». Pero nada más lejos de la realidad, puesto que los fotógrafos sí que sabían perfectamente dónde se encontraban. Gracias a esto, pudieron captar estas íntimas fotografías que dejan entrever lo mucho que estaba disfrutando la pareja de ese momento y de lo sumamente felices que están.

«Con respecto a la portada… Me la esperaba. Nos dimos cuenta de ese momento que había prensa», reconoció la colaboradora de Vamos a ver. Lejos de que todo quede ahí, confesó que, para ella, se trataba de unas imágenes «tremendas» puesto que no le gustaban en absoluto los gestos con los que aparecía.

Durante su intervención en el programa presentado por Joaquín Prat, la hija de Terelu Campos aprovechó para dejar algo muy claro: ni ella ni su pareja han pactado las fotografías: «A partir de ahora puede que empiece a pactar las cosas. Se dice que gano dinero y es mentira, no he pactado estas cosas».

Acto seguido, insistió: «Igual empiezo a hacerlo», contestó, de forma sarcástica. Aun así, sí que ha confesado que lo único que le ha gustado de estas imágenes compartidas por la revista Diez Minutos es que ambos aparecen «haciendo el tonto»: «Es lo que hay en nuestro día a día, aunque seamos padres».

Alejandra Rubio carga contra Alessandro Lecquio: «¡Qué pereza!»

Todo comenzó cuando Saldra Aladro confirmó que la pareja no había pactado esas fotografías. Aun así, Alessandro Lecquio comenzó que Carlo Costanzia podría haberlo hecho sin que Alejandra Rubio se enterase. Como no podía ser de otra manera, la joven lo negó en rotundo: «¡Ay! Esto lo han dicho ya ochenta veces ¡Qué pereza, Alessandro, de verdad! Dais una pereza que no lo sabéis, cambiad de argumento, hay cosas frescas, podemos inventarnos otro tipo de cosillas».

Si hay algo de lo que la nieta de María Teresa Campos es que la tachen de incrédula, mientras Carlo presuntamente la engaña para pactar con la prensa. De esta forma, se mostró contundente con su compañero en Vamos a ver: «Pierde toda su credibilidad haciendo estas cosas».