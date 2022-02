Raquel Mosquera acudió este domingo 6 de febrero al plató de ‘Viva la Vida’, donde Alejandra Rubio se sienta como colaboradora, tras ser una de las protagonistas del nuevo documental de Rocío Carrasco: ‘Montealto, regreso a la casa’. Rocío Carrasco le replicó varias cosas en el vídeo a la que fue también mujer de su padre. Ahora, la peluquera ha decidido responderle, pero también ha querido reconocer que es cierto que la hija de Pedro Carrasco y Rocío Jurado no tiene ninguno de los objetos de su padre, ya que quien los posee es ella.

La que fue la mujer del exboxeador contó cómo se hizo el reparto de la herencia de Pedro Carrasco entre ella y Rocío Jurado: “Yo me quedé con todos sus trofeos, cinturón de campeón del Mundo, de Europa. Ella con el tema de la casa, de la finca… Ambas dos firmamos. Yo firmé y ella también, aunque yo no esté de acuerdo ahora”. La peluquera también confesó que tiempo más tarde le ofreció a ella una parte de los trofeos, pero no los quiso, sin embargo, le acabó llevando una escultura y un reloj.

Estas confesiones han levantado tensión en el plató y Alejandra Rubio no ha dudado en replicarle. La nieta de María Teresa Campos ha negado rotundamente cuando escuchaba a Raquel y esta le ha dicho: “No digas que no con la cabeza Alejandra, yo te respeto, pero no estabas ahí”. Alejandra le respondió seguidamente que “Rocío puede ser muchas cosas, pero materialista no lo es”. Así lo ha confesado ella, que conoce muy bien a la hija de la cantante: «No digo que Raquel mienta. Estoy dando mi versión de lo que a mí me ha importado. Y dejar a Rocío de materialista, que es una persona que no se pone ni joyas de su madre…».

También han salido polémicas por lo ocurrido con las propiedades inmobiliarias de Pedro Carrasco y Alejandra Rubio ha vuelto a sacar la cara por su amiga: “lo del piso de su padre, tiene todo el derecho a su padre. Ella podrá hacer con los bienes de su padre lo que ella quiera”. Rocío Carrasco todavía no se ha pronunciado a las palabras de Mosquera, pero ¿lo hará?