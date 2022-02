Tal y como se esperaba, el especial ‘Montealto: regreso a casa’, ha dado mucho que hablar. Rocío Carrasco no dejó ningún tema sin tocar, y aunque en un principio se trataba de un programa para rendir homenaje a su madre con la recreación de su casa de La Moraleja, su hija también aprovechó para lanzar varios dardos al clan Mohedano.

Rocío Carrasco no se ha dejado nada en el tintero. La hija de Rocío Jurado ha hablado sobre los Mohedano, haciendo referencia a Gloria Camila, Rosa Benito o Amador Mohedano, entre otros muchos nombres. Pero sin duda, el que se ha llevado la peor parte ha sido José Ortega Cano.

La hija de ‘la más grande’ ha tenido unas palabras muy duras para el viudo de su madre, destapando lo que sucedió con él y con las cosas personales de Rocío Jurado tras su fallecimiento.

“Yo cuando hago esa mudanza de lo único que me encargo es del dormitorio de mi madre. El resto hay una empresa de mudanzas que la hace”, explicó Rocío Carrasco el pasado martes en su regreso a Telecinco, añadiendo que “el despacho lo hacen Aniceto (hermano de Ortega Cano) y José Antonio (marido de Gloria Mohedano)”.

Rocío: “cuando he abierto las cajas, he visto cosas de Ortega Cano, Gloria Camila y José Fernando, lo que he creído mas conveniente es decir ‘esto no es mío’” JJ: “¿nos enteraremos en la docuserie de por qué se fue Ortega Cano?” Rocío: “te vas a enterar de todo” #Montealto pic.twitter.com/OM9iDiex0q — Señor del antifaz🔻🏳️🌈 (@MenervaPiquero) February 1, 2022

“Porque José Antonio y Gloria estuvieron un mes viviendo en la casa cuando mi madre fallece. Entonces eso lo hacen él y Aniceto. Me traen documentos y cosas del despacho a casa y José sigue viviendo ahí”, explicó sobre aquel momento.

Y añade: “cuando José se va, la casa se queda vacía, se tiene que vaciar porque hay que venderla. Yo no sé, ni pregunto, ni me interesa lo que José saca de la casa. Supongo que al irse pues se llevaría sus cosas”.

“la sorpresa me la he llevado yo que cuando he abierto las cajas después de 15 años, cuando he empezado a abrir y he visto que han salido cosas de José y de los niños, pues lo que he creído más conveniente y normal es enviárselo”, explicó Rocío.

Tras esto, lanzó una advertencia a José Ortega Cano, asegurando que en la serie los espectadores se van a enterar de la razón por la que el torero abandonó aquella casa, de mucho más. «Te vas a enterar de todo», le dijo la hija de la artista a a Jorge Javier Vázquez.