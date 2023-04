Aitana se queda en shock al encontrar a su doble en una fiesta

Aitana ha vuelto a ser tendencia en redes sociales, y no ha sido solo por el anuncio del próximo lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico, Alpha. La intérprete de Otra vez ha sido vista en una fiesta con la Zowi, una cantante hispanofrancesa de trap que comparte un gran parecido físico con ella.

Durante mucho tiempo, los usuarios en redes sociales han manifestado el notable parecido de las artistas. Por ello, no ha extrañado nada el furor causado entre el público ante el video compartido por ambas donde muestran su encuentro. Todo ello bajo la frase de «separadas al nacer».

“Próximamente en los libros de historia de España, por favor colabo pronto», “Que línea temporal se ha roto para que haya pasado esto! que locura!!!!” o “Por qué son tan iguales? que preciosas son”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter. Asimismo, el momento exacto de su encuentro ha sido grabado en un video que refleja a la perfección la cara de ilusión que tenía Aitana en ese momento.

«No somos la misma persona pero me encantaría ser ella», se puede escuchar que dice la cantante española. Como era de esperar, los memes de la situación no han tardado en publicarse. Pues, cabe señalar que la razón que ha influenciado el furor por el parecido de las cantantes no es otra que el pelo.

Ambas llevan el cabello muy largo, liso, negro y con flequillo. Una serie de características que no han pasado desapercibidas. Sea como fuere, lo que está claro es que el encuentro entre la Zowi y Aitana se ha convertido en una de las tendencias más comentadas del momento, y no es para menos.