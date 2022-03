Aitana está de vuelta con nueva música. La artista catalana prometió a sus fans que «faltaba poco» para que vieran la luz nuevas canciones, y parece que la cuenta atrás está a punto de terminar. La cantante ha hecho una pausa en el rodaje de ‘La última’, su proyecto junto a Disney+, para anunciar el lanzamiento de ‘En el coche’, su esperado nuevo single.

Tras el éxito de ‘Berlín’ y ‘Formentera’ junto a la artista argentina Nicki Nicole, Aitana regresa con un nuevo single, que se convierte en el tercer adelanto de su próximo álbum de estudio. Un disco que podría ver la luz a finales de este mismo año, tras los conciertos de despedida de la etapa ’11 razones’ que tiene programados para el mes de septiembre.

‘En el coche’ es una canción que continúa con las melodías urbanas y bailables de sus dos anteriores singles. De esta forma, se podría confirmar que es el estilo en el que giraría el nuevo álbum de la ex triunfita.

Tras su primer álbum ‘Spoiler’, de estilo pop al 100%, Aitana recuperó la estética de principios de los 2000 con su segundo disco, ’11 razones’, donde reinaba el estilo pop-rock. Y ahora parece que la artista vuelve a innovar con un estilo diferente, siempre con el pop como referencia principal.

A través de su cuenta de Instagram, Aitana compartió la portada de su nuevo single. Una portada que recuerda a la estética de las canciones entre el 2010 y el 2015, donde se empezaron a escuchar las primeras canciones electrónicas latinas.

Por otro lado, a través de su cuenta de Tik Tok, la artista compartió un vídeo en el que además de escucharse 30 segundos de la canción, Aitana anima a sus seguidores a hacer el challenge que ella misma propone.

«Ven vamos a seguir bailando así toda la noche bailando así no puedo parar cuando me tocas sí solito en el coche tu y yo en mi casa vamos a terminar», es la letra que se escucha en el vídeo, junto a una melodía que avecina que se viene un nuevo hit de Aitana. Por el momento, no hay fecha de lanzamiento confirmada, no obstante, no hay duda de que como todas las canciones de la catalana, ‘En el coche’ será un éxito.