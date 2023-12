Ainhoa Arteta rompe a llorar al recordar que casi muere: «Me dieron tres horas»

La soprano Ainhoa Arteta está de enhorabuena gracias a su regreso a los escenarios por todo lo alto después de una larga racha en la que la salud le ha jugado una mala pasada. Por suerte aquello ya ha pasado y vive un gran momento, pero al recordarlo todavía se emociona.

La artista ha pasado este martes por la tarde por el plató de Y ahora Sonsoles, donde ha concedido una larga entrevista en la que no se ha guardado nada -como es habitual en ella-. Tras casi 40 años sobre los escenarios es considerada una de las mejores voces del planeta, pero hasta hace un tiempo su vida personal era desconocida.

Su salto a la televisión gracias a MasterChef Celebrity y sus habituales apariciones en El Hormiguero descubrieron al público a una mujer con una intensa vida amorosa, tanto que llegó a saltar a los programas del corazón por su última separación.

Hace dos años su presencia en los medios fue por un motivo muy distinto y por el que nunca hubiera querido que se produjese como fue un grave problema de salud. «Tuve un COVID que no fue el más agradable, fue el COVID del principio. Pero eso luego ya pasó y lo que a mí me dejó prácticamente a un minuto de morir fue una infección de riñón, que puede complicarte la vida muy malamente», ha recordado en el plató.

Los médicos llegaron a temer por su vida, tanto que llegaron anunciar a sus más cercanos que solo te quedaban tres horas de vida. «Las tres últimas horas sé que incluso vinieron a despedirse al hospital vestidos de negro porque sabían que iba a morir», ha confesado sobre la semana que estuvo en coma.

Aunque en un principio intentó que en el hospital no la intubasen porque es «super agresivo para nuestra voz», no le hicieron caso ante la gravedad del momento. La vasca no recuerda más desde ese momento: «Era alérgica a la penicilina, se me pararon todos los órganos y el corazón estuvo a punto».

Aunque no ha querido dar más detalles sobre su hospitalización, la cantante aseguraba que esta situación tan dura le ha cambiado para siempre: «Antes de ese coma yo le tenía mucho respeto y miedo al silencio y buscaba siempre oír cosas. Ahora solo busco el silencio porque es muy reparador».

Enorme emoción en directo

El programa ha preparado una enorme sorpresa para Ainhoa Arteta, que ha podido hablar en directo con su hija Sarah, fruto de su matrimonio con Dwayne Croft. «Ha sido tan duro, pero tan renovador también, que me he quedado sin palabras al escucharla porque me quedaba sin madre hace dos años y ahora la tengo aquí, tengo mucha suerte… La quiero muchísimo», ha dicho.

Estas palabras han emocionado a la cantante, que pasará la Navidad lejos de su hija por segundo año debido a que se encuentra en Argentina, provocando que no pudiera aguantar las lágrimas. «No hay sitio donde no estés en mi alma. Estoy feliz de que estés descubriendo el mundo», ha dicho a las cámaras.