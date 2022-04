El verano de 2021 será recordado por Ainhoa Arteta como el peor de su vida. A una grave septicemia, por la que casi pierde la vida, se unió una gran crisis personal de la cantante por la que vio como su hija Sarah Croft saltaba a los medios para enfrentarse con Belén Esteban.

Mientras seguía recuperándose, diversos programas de Telecinco se volcaron en conocer todos los detalles de su divorcio con Matías Urrea. El capitán de corbeta y actual Director de Comunicación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) llegó a comprometerse a acudir a ‘Sábado Deluxe’, aunque finalmente no acudió a la entrevista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Croft ⚡️🐍 (@itskroft)

Lo que nadie esperaba es que Sarah, la hija de Ainhoa, aceptase aparecer en un programa de televisión. A pesar de que la cantante trató de evitarlo, la joven dio unas declaraciones a ‘Socialité’, el programa de María Patiño en los fines de semana.

«Hola, estoy recibiendo información que en vuestro programa vais a hablar de mi hija, No creo que proceda, porque, aunque sea mayor de edad, como madre que eres, no creo que te gustase verla en televisión por algo que no le concierne», escribía la vasca a la presentadora en un mensaje a altas horas de la madrugada.

A pesar de estas palabras, el programa emitió las palabras de la hija de Arteta. «Quieren hacer daño. Saben cuál es el punto débil de mi madre, que soy yo», decía ante los colaboradores que le acusaban de ser una traidora.

A pesar de atender al espacio de María Patiño, Croft quiso dejar claro que no quiere ser protagonista de la prensa del corazón: «Quiero que se me aleje de todo esto. Quien toca a mi madre, me toca a mí. Nunca he hablado con nadie».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Croft ⚡️🐍 (@itskroft)

La periodista de ‘Socialité’ quiso recordarle que fueron dos amigas de Ainhoa Arteta como Carmen Lomana y Belén Esteban las que sacaron su nombre a relucir en diferentes programas y entrevistas. Esto no gustó nada a la hija de Ainhoa, que no dudó en mandarle un mensaje a La princesa del pueblo.

«No sé qué le habré hecho a Belén Esteban. La tenía como un ídolo y me traicionó. Siempre defendió a su hija y me parecía una persona de diez, pero ha hecho daño a una niña», dijo enfadada.

Después de estas declaraciones, la colaboradora de ‘Sálvame’ quiso pedir disculpas por sacar a Sarah Croft a la palestra, aunque también le mandó un mensaje de advertencia: «Que no hable con nadie, que se mantenga al margen y que se cuide» como está haciendo su madre».

«Sé que tiene 21 años. Lleva razón en lo que dice, ha defendido a su madre, pero que tenga cuidado», le dijo desde el plató de ‘Sálvame’. Con estas palabras, Belén quiso dar por zanjada la polémica con la hija de la genial cantante.