‘Y ahora Sonsoles’: María del Monte confiesa la razón por la que declaró su amor a su mujer

Este lunes el plató de Y Ahora Sonsoles recibió a una invitada muy especial. Con motivo de la semana de Orgullo, María del Monte visitó el programa, tras haberse convertido en un referente del colectivo, después de dar el pregón del Orgullo de Sevilla el año pasado.

María de Monte se convirtió en un fenómeno el año pasado en redes, entre otras cosas, por el mantón de manila arcoíris que lució durante su aparición en Sevilla. Desde entonces, la cantante asegura que ha comenzado a ver a muchas personas con un mantón arcoíris.

Por otro lado, la artista aseguró que nunca había hablado de su vida privada porque nunca había sido pregonera del Orgullo. «Me tocó serlo y creo que por sensatez y por coherencia y casi por necesidad y no mía, yo estaba muy apartada del mundo del Orgullo y quizás no lo entendía», expresó.

«Hasta que he tomado conciencia y he entendido que hay mucha gente que lo pasa mal y que hay mucho por hacer y nadie tiene que pedir permiso por amar», añadió sobre los motivos que le llevaron a declarar su amor públicamente a su mujer.

María del Monte nos ha dado unas lecciones muy NECESARIAS. 😍#YAS26Jun https://t.co/eLh1gvNRTs — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) June 26, 2023

Por otro lado, la artista explicó que no se esperaba el revuelo generado tras su confesión. «Yo tenía mi vida y pensé que no había pasado nada me di cuenta el día siguiente cuando me despierto y tenía dos mil mensajes y seis mil llamadas, porque no era consiente. Si a una persona le ha servido, yo ya soy feliz», aseguraba.

«A mi me da igual que hablen de mi vida siempre que lo hagan con respeto, el problema es cuando quieren denigrar tu vida. Todas las personas conocían la relación después de 23 años y muchos no sabían como clasificar su relación ella y ahora sí», declaró la artista.

En cuanto a su relación sentimental, María del Monte explicó que han pasado sus altos y sus bajos, después de tantos años juntas. «Nosotras llevamos 24 años maravillosos con su cosas como todo el mundo pero mucho más normal que muchos tipos de relaciones que conozco», señaló.