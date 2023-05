Sonsoles Ónega sorprende al saltarse el guion para lanzar esta petición

Una tarde más, Antena 3 emitió una nueva entrega de Y ahora Sonsoles, el programa presentado por Sonsoles Ónega. Durante la tarde este miércoles, una de las cuestiones que se abordó en el programa fue la de la importancia de caminar y de llevar una dieta saludable.

El programa contó con un experto en nutrición, que dio a los espectadores algunos consejos para llevar una dieta saludable, así como explicó que alimentos hay que incluir en una alimentación saludable y también cuales habría que excluir.

Los procesados, la carne roja o el alcohol, fueron algunos ejemplos que el experto insistió a los espectadores en que se deberían eliminar o reducir para ganar en salud y en calidad de vida. En ese momento, Sonsoles Ónega se saltó el guion e hizo un parón en el programa, para lanzar una petición a la dirección.

Si comes bien, puedes ahorrarte 4.000 pasos. 🟠 Rubén Bravo nos explica qué comer para llevar la dieta perfecta.#YAS17May Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/f6wmBGLCzm — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) May 17, 2023

Sonsoles Ónega se dio cuenta de una cosa que sucede a diario en su trabajo, por lo que no dudó en lanzar una petición a la dirección del programa para poder solucionarlo. «¿Puedo decir una cosa directora?», señaló tras escuchar los consejos del experto. «La directora me va a echar, me va a decir ya no puedo contigo», añadió con humor.

«¿Dónde está el productor del programa, de Buendía Studios y de Antena 3? Esto es lo que está en la sala VIP. A mí me encanta, me tomo una palmera cada día al salir del plató”, explicó la presentadora sobre los dulces que se encuentra a la salida del programa. Y añadió: “a partir de ahora, se acabó”.

La presentadora pidió a la dirección del programa “que sustituyamos este catering por frutos secos crudos y frutita cortada”, mostrando su intención de cambiar los procesados por alimentos saludables, tras los consejos que acababa de dar el experto en nutrición.