Hace tan solo unos días, Adara Molinero se convirtió en la primera expulsada de Supervivientes All Stars. La madrileña decía adiós a esta aventura tras unos días verdaderamente intensos en los Cayos Cochinos de Honduras, en los que ha sufrido toda clase de penurias. Tanto es así que sufrió una fortísima reacción alérgica por la que acabó con el rostro prácticamente desfigurado.

Así pues, llegó uno de los instantes más esperados por los espectadores del reality que se emite en Telecinco. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al momento en que los concursantes expulsados se ven frente a un espejo tras poner punto y final a su aventura en los Cayos Cochinos de Honduras.

Como era de esperar, dadas las circunstancias, ese encuentro con el espejo no ha sido para nada agradable, ni mucho menos. Y es que, a pesar de que ha mejorado considerablemente, Adara Molinero tuvo una impactante reacción frente al espejo al ver las consecuencias de su reacción alérgica: «Madre mía, la cara… estoy fatal. Qué horror».

Adara, al ver su cara con la reacción alérgica tras su expulsión: “Estoy fatal, que horror” 🌴 #SVÚltimaHora https://t.co/e8QRyZYe9l — Supervivientes (@Supervivientes) July 1, 2024

A pesar de ese primer impacto, lo cierto es que la ex concursante de Supervivientes All Stars ha optado por restar importancia a esa situación: «Pero bueno, no pasa nada… No es para siempre, pasará». Por si fuera poco, se ha dado cuenta de que, a pesar de que solo ha estado unos cuantos días en el concurso, su piel ha cogido algo de color.

Lejos de que todo quede ahí, Adara Molinero trató de tirar de ese humor que tanto le caracteriza, a pesar de lo mal que lo ha pasado tras sufrir esa fortísima reacción alérgica que marcó su último día de aventura: «Con esta cara de chinita… ¡a comerme el verano!», exclamó, entre risas.

👉Adara Molinero lee la carta que escribió a su ‘yo futuro’ y hace una reflexión: «Me siento orgullosa»💌 #SupervivientesAllStars https://t.co/3U9dvnMSJT — Supervivientes (@Supervivientes) July 1, 2024

Tras ser expulsada de esta edición, Adara se enfrentó a ver su imagen en el espejo pero, a su vez, tuvo la oportunidad de disfrutar de diversas comodidades que, evidentemente, durante el concurso solamente puede soñar. Un claro ejemplo lo encontramos en la posibilidad de darse una ducha: «Madre mía. Un baño, qué fuerte», aseguró.

Lejos de que todo quede ahí, la madrileña también pudo comer grandes manjares como son una hamburguesa, pizza, croquetas y hasta tallarines: «Madre mía, cómo huele… De verdad», afirmó. A pesar de su corta estancia en Supervivientes All Stars, debemos tener en cuenta que se trata de la aventura más extrema de la historia puesto que no tenían ni un mínimo de dotación diaria. Por lo tanto, el hambre ha sido verdaderamente atroz. Tan solo ha durado unos días en el concurso, ¡y se moría de ganas de probar todo tipo de comidas, como no podía ser de otra forma!