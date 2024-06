Adara Molinero y Marta Peñate protagonizan un enfrentamiento: «Me has destrozado durante ocho años»

A penas han pasado tres días desde que Supervivientes All Stars comenzó su edición, pero eso no ha impedido que surjan las primeras tensiones. Adara Molinero se encuentra en el punto de mira de sus compañeros debido a su tardía incorporación al concurso.

Cabe recordar que, durante el estreno del reality, la influencer se negó en rotundo a saltar del helicóptero debido a que no se encontraba bien emocionalmente. Tras amenazar con abandonar el concurso, Molinero terminó pensándose mejor sus opciones.

Dejando atrás sus miedos, Adara Molinero saltó del helicóptero, tres días después de que lo hicieran sus compañeros, y se incorporó al reality. Sin embargo, no fue recibida con demasiado entusiasmo por el resto de celebridades. «Poco entusiasmo veo aquí», comentó la presentadora Laura Madrueño.

Marta Peñate, lejos de quedarse callada, demostró su enfado por la actitud de su compañera. «Las condiciones físicas que ella tiene ahora mismo, no son las mismas que nosotros tenemos, obviamente», comenzó diciendo la canaria.

El hecho de haberse perdido los primeros días del reality no le han sentado nada bien a las celebridades. Pues, mientras ellos pasaban penurias y sufrían de hambre, Adara Molinero ha estado disfrutando de todo tipo de ventajas propias de la civilización.

«Los primeros días, que han sido los más difíciles, no los has vivido», señaló Marta Peñate. Pero, este recibimiento por parte de sus compañeros, en lugar de desanimarla, le ha dado más ganas de seguir adelante. «Ahora vengo con más ganas todavía. Me voy a quedar con muchas ganas, fíjate. Ya estoy aquí, ahora para adelante», declaró.

Asimismo, y con el objetivo de calmar las aguas, la influencer le recordó a todos que en pocos días va a estar igual que ellos. «Las sensaciones que habéis tenido los tres días, los voy a tener ahora. Me van a picar los mosquitos igual», dijo. Sofía Suescun, por su parte, intentó ponerse en la piel de la madrileña.

«No tiene la culpa de lo que le pasó. La cabeza es muy compleja y fue un momento de angustia», comenzó diciendo la novia de Kiko Jiménez. Adara ha agradecido la empatía de la navarra, pero poco tardó en revelarse. Pues, aunque Sofía comprendía su situación, no le negó la verdad a Marta Peñate.

Adara Molinero en Supervivientes All Stars: «He estado jodida no sé cuántos días y me encuentro esta situación…»

«Si hacemos la prueba de líder, es dura y se supone que tienes ventaja», dejó caer Suescun. Unas palabras que hicieron estallar a Molinero. «He estado jodida no sé cuántos días y me encuentro esta situación. Como es injusto, cojo y me piro. Pero no os voy a dar el gusto. Era broma», dejó claro.

Lejos de quedar ahí, la influencer no tuvo reparos en señalar el motivo de la animadversión de Marta Peñate. «Eso es lo que has hecho. Destrozarme durante ocho años en cada reality que he hecho. En el reality, en el plató y en tu casita desde tu móvil. Destrozándome como mujer, como amiga. Esa es la diferencia entre tú y yo. No hablo de ti nunca», sentenció.