Adara Molinero, entre lágrimas tras discutir con Marta Peñate: «No quiero hablar más con esta tía»

El pasado martes 25 de junio pudimos disfrutar de la primera gala de Supervivientes All Stars presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta forma, pudimos conocer el nombre del primer salvado de la semana pero, a su vez, fuimos testigos de numerosos enfrentamientos como el de Adara Molinero y Marta Peñate.

Debemos recordar que la madrileña se negó en rotundo a tirarse del helicóptero en el estreno de esta edición, alegando que quería abandonar y regresar a casa. Jorge Javier la convenció para que se lo pensase y el domingo tomase una decisión. Por fortuna, optó por quedarse para demostrar que es una gran superviviente.

A pesar de que estuvo alejada de sus compañeros unos tres días, fueron más que suficientes para que su recibimiento en palapa no fuese el esperado. Al fin y al cabo, todos se sentían molestos porque, en esos días, Adara Molinero no había pasado penurias mientras que el resto sí. Y es algo que creen que es injusto.

No es ningún secreto que las dos concursantes de Supervivientes All Stars no eran las mejores amigas, pero todo empeoró la noche en la que se llevaron a cabo las nominaciones puesto que tuvieron una fortísima discusión. Lejos de que se calmasen las aguas, todo fue a más el pasado martes cuando los concursantes se posicionaron tras el nominado que querían que siguiera en el concurso.

Fue entonces cuando Marta Peñate volvió a señalar a Adara Molinero: «En los tres días esos, ella ha estado comiendo carne y yo me moría de hambre». Pero eso no fue lo que más molestó a la madrileña, sino que la canaria asegurase que la había «insultado por la calle». Tanto es así que no pudo evitar las lágrimas: «No quiero hablar más con esta tía, lo único que hace es destrozarme».

La tensión se palpaba en el ambiente, sobre todo porque no dejaban de echarse cosas en cara. Una y otra vez. «Estás montando el show porque te he dicho la realidad, que en la calle me insultaste», aseguró Marta Peñate. Jorge Javier Vázquez, al ser consciente de que todo se estaba complicando, intentó mediar entre las concursantes. Así pues, les pidió que dejaran a un lado las diferencias que pudiesen tener fuera del programa para centrarse en el concurso.

A pesar de que al principio del enfrentamiento parecía imposible un acercamiento, las dos acabaron dándose un abrazo y estuvieron de acuerdo en intentar empezar de cero. Es más que evidente que las dos tienen un carácter muy fuerte por lo que, a pesar de haber dado este importante paso, lo cierto es que no se sabe con exactitud cuánto podría llegar a durar esta tregua. ¡Esperemos que, al menos, tengan una buena convivencia durante las semanas que coincidan en el concurso!