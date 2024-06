‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 25 de junio?

Supervivientes All Stars comienza su andadura en Telecinco y, a menos de una semana de su inicio, ya han tenido lugar las primeras tensiones. La pasada noche del 25 de junio los espectadores fueron testigos de una nueva gala presentada por Jorge Javier Vázquez.

Tras conocer el nombre de los primeros nominados de la edición, el programa arrancaba con el objetivo de desvelar quién era el primer salvado. Recordemos que la nominada, por mayoría del grupo, fue Adara Molinero, quien se unió a sus compañeros tres días después de lo debido por diversas indecisiones.

Este pequeño lapsus de tiempo no le ha sentado nada bien a sus compañeros, pues la influencer ha tenido la oportunidad de disfrutar de todo tipo de comodidades que ellos no han tenido. Asimismo, la siguiente nominada ha sido Olga Moreno, quien fue elegida por el líder tras un empate a puntos con Marta Peñate, Lola y Sofía Suescun.

Todo ello sumado a la nominación directa de Abraham García, como líder, a Jorge Pérez. Por ello, antes de proceder a la ceremonia de salvación, los nominados tuvieron la oportunidad de hacer un alegato para convencer a la audiencia de su salvación.

«A mis hermanos, a mi familia que ya he vuelto a ser yo. Estoy dentro de lo que es Supervivientes, me apetece seguir el concurso una semanita, dos más o lo que el público decida», dijo Olga Moreno. Respondiendo a la pregunta de qué compañero prefiere que se salve de la expulsión, la ex pareja de Antonio David Flores señaló a Jorge Pérez por la amistad que los une fuera.

Adara Molinero, al escuchar que Olga Moreno no la ha mencionado, quiso pronunciarse. Ambas participantes han establecido una conexión durante los últimos días, por lo que la influencer ha querido opinar. «No sé qué nivel de amistad tenéis, entonces me duele porque ella es una de las personas que ahora mismo me hace falta. Puedo llegar a entender que si es una amistad de fuera y tal, lo entiendo», comentó.

Respecto a su alegato de salvación, la madrileña lo tuvo claro. «Me gustaría quedarme porque estoy superando mis miedos, no sé qué me pasó porque soy una persona de luchar. Aquí estoy y me gustaría quedarme», afirmó. Asimismo, y al igual que hizo su compañera, ella también quiso dar el nombre del concursante que le gustaría que se quedara.

«Lo siento pero el expulsado que sea Jorge porque he creado mucho vínculo con Olga», manifestó. Fue entonces cuando llegó el turno de Jorge Pérez. «A mí me gustaría quedarme porque la aventura solo acaba de empezar. Me gustaría superarme, estar a la altura de todos ellos y continuar esta aventura», expresaba. Asimismo, él también ha manifestado su deseo de que sea Olga Moreno la salvada.

¿Quién fue el salvado de la noche?

Antes de proceder a dar el nombre del salvado, Jorge Javier Vázquez reveló los porcentajes ciegos: 42%, 32% y 26%. Posteriormente, los nominados procedieron a subirse a las icónicas tablas de madera que se encuentran suspendidas sobre el mar.

Si Laura Madrueño corta una cuerda determinada, el concursante que ocupa dicho lugar cae al agua. Por lo tanto, continuaría nominado y tendría que enfrentarse a la expulsión final del próximo jueves 27 de junio. Una posición muy complicada para los nominados, pues nadie quiere ser el primero en decir adiós.

Adara continúa nominada 💥 Jorge se convierte en el primer salvado de la edición 🌴 #TierraDeNadieAllStars1

— Supervivientes (@Supervivientes) June 25, 2024

De esta manera, y siguiendo con este procedimiento, la primera cuerda en ser cortada por la presentadora fue la de Olga Moreno. Tras caer al agua, la concursante mostró su deportividad y le deseó suerte a sus compañeros. Por lo tanto, todos los ojos estaban puestos en Jorge Pérez y Adara Molinero.

Sin ánimos de alargar mucho el momento, la presentadora cortó la cuerda de Adara Molinero. Un gesto que dejaba claro que el salvado por la audiencia era el guardia civil. Completamente emocionado y sin poder creérselo, el concursante corrió hacia la playa para poder abrazarse con sus compañeros.

«Estoy que no me lo creo, veía una nominación durísima. Es muy emocionante. Muchísimas gracias a la gente que me apoya, gracias de todo corazón. Os quiero», dijo Pérez con euforia. Por lo tanto, en la gala del próximo jueves Olga Moreno y Adara Molinero se disputarán su concurso en una expulsión muy complicada.