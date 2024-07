Adara Molinero y Kiko Jiménez tienen un tenso enfrentamiento en el plató de ‘Supervivientes All Stars’

La pasada noche del 15 de julio, los espectadores de Mediaset España fueron testigos de una nueva gala de Tierra de Nadie. Un encuentro televisivo donde se pudo conocer el nombre del primer salvado de la semana. Pero, también, donde se vivió un tenso enfrentamiento entre Adara Molinero y Kiko Jiménez.

Todo sucedió cuando el programa emitió unas imágenes donde se puede ver a Sofía Suescun, novia de Jiménez, cuidando en actitud muy cariñosa a Bosco Martínez-Bordiú. El joven sufrió una terrible caída en la noria infernal, lo que le ha provocado diversas secuelas y malestares. Por ello, la influencer no ha dudado en estar pendiente de la salud de su compañero.

«Una compañera que lo que está haciendo es ayudar a otro compañero que acaba de sufrir un golpe muy duro en una prueba, y que eso todavía la hace aún más grande», comentó Kiko Jiménez. Pero, Adara Molinero no opinaba lo mismo. «Está el tema que te quema», dijo.

Recordemos que, hace tan solo unos días, Sofía y Bosco dejaron a todos sin palabras al tener un encuentro a oscuras. Los participantes se pensaban que no estaban siendo grabados, pero las cámaras captaron lo cerca que estaban el uno del otro de sus bocas. Por ello, Adara Molinero no ha dudado en dar su opinión, como ex pareja del sobrino de Pocholo.

«Qué buena es, es buenísima», ha continuado ella. Unas palabras que Kiko Jiménez no dejó pasar. «Tú lo que estás es celosa porque te gusta Bosco. Estás reventada y sigues enamorada de Bosco», le dijo sin miramientos. Fue entonces cuando el tertuliano tiró de la artillería pesada.

El cara a cara entre Adara y Kiko Jiménez que salpica a Estela Grande y Hugo Sierra #TierraDeNadieAllStars4 https://t.co/Lm5m25keQp — Supervivientes (@Supervivientes) July 16, 2024

«Lo que hiciste fue una falta de respeto super grande, decirme que me lime los cuernos. Díselo a Hugo, que fuiste la que le pusiste los cuernos teniendo un hijo en común. Ve y se los limas, que yo todavía no he visto que me haya puesto los cuernos Sofia», señaló.

Un dardo envenenado que Adara Molinero supo esquivar de la mejor manera. «¿Quieres que hablemos de Estela?», le respondió ella. Un constante tira y afloja que tuvo que ser frenado por Jorge Javier Vázquez. «Bueno, silencio un poquito», sentenció el presentador.

Y Kiko se cree gracioso o que la hunde? Sabe que tiene al lado a la reina Adara molinero a caso? pic.twitter.com/X2sNcHvhFy — 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 (𝒔𝒂𝒃𝒓𝒊𝒏𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏)☕ (@PabloGm87787269) July 15, 2024

¿Qué pasó entre Kiko Jiménez y Estela Grande?

El novio de Sofía Suescun y la ex mujer de Diego Matamoros mantuvieron una amistad muy especial durante su concurso en GH VIP 7. La cercanía que ambos tenían despertó ciertos rumores de romance en la casa de Guadalix de la Sierra. De hecho, la hija de Maite Galdeano se rompió por completo cuando fue testigo de las imágenes de su novio durmiendo junto a Estela Grande.

Esta situación provocó que Sofía Suescun y Kiko Jiménez terminasen rompiendo su relación en pleno directo. Sin embargo, con el tiempo, la pareja supo dejar los reproches en el pasado y darse una segunda oportunidad.