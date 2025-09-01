El abogado de la familia Arrieta desvela un dato clave del Caso Sancho: «Su defensa estaba muy tranquila»

Han pasado ya dos años desde que se produjese el asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho y el caso sigue dando mucho que hablar. El penúltimo episodio (nunca se puede decir que es el último) lo ha destapado Juango Ospina, abogado de la familia Arrieta en España y que ha sido su portavoz desde entonces en los medios de comunicación. Aunque la sentencia ha condenado a Daniel a cadena perpetua, lo que hace pensar que pasará el resto de sus días en una prisión tailandesa, el letrado ha destapado que la familia del condenado acudió al juicio, celebrado en 2024, con una idea muy distinta.

Detenido el 5 de agosto de 2023, día que muchos periodistas no olvidaremos en mucho tiempo gracias a la enorme noticia que fue, desde septiembre de 2024 conoce la sentencia que le ha llevado a la cárcel de Surat Thani. Pese a que el juez tailandés no tuvo demasiadas dudas en condenarle por el asesinato y el posterior descuartizamiento del cirujano colombiano, la defensa del español no pierde la esperanza. Por eso se ha recurrido la sentencia, un proceso con el que se busca repetir el juicio, apoyándose en que varios testigos importantes no pasaron por el juzgado, pero sí lo hicieron como entrevistados en la docuserie El caso Sancho. Entre ellos, uno de los comisarios que estuvo presente en la primera declaración del hijo de Rodolfo Sancho, donde sí admitió su culpabilidad.

Mientras el equipo legal del chef continúa intentando demostrar que el crimen fue cometido en defensa propia, el representante de los Arrieta ha dado una nueva entrevista. En una conocida revista ha desvelado cómo fueron las horas previas al anuncio de la sentencia, momento que él mismo vivió en la corte de Tailandia en la que se produjo todo el juicio.

Mientras Juango Ospina entraba en directo con un programa de televisión, en esa sala se vivió una escena de lo más curios. «Entró uno de los abogados de la defensa a decir que estaba muy tranquilo porque el fiscal le había dicho que sería un homicidio imprudente y serían unos 6 años de prisión y que estaría en España muy pronto», así lo ha contado a la revista Lecturas.

Por lo tanto, se entiende que la defensa de la familia de Daniel Sancho esperaba una pena mucho más suave para él, convirtiendo en un shock el saber que en realidad era encontrado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua.

Este testimonio reafirma que Rodolfo Sancho y su equipo legal tenían en mente unas condiciones mucho mejores para el joven. Pese a la colaboración del español con las autoridades tailandesas, por ahora no han conseguido que se pueda pensar en rebajar la condena o incluso en que la cumpla en una cárcel española, con mejores condiciones y dejando que la familia pueda visitarle con más facilidad.

¿Qué opciones reales tiene Daniel Sancho?

Aunque su defensa busca la suspensión de la condena o incluso una repetición del juicio, lo cierto es que se trata de opciones remotas. La experiencia dice que tendrá que pasar todavía muchos años en prisión hasta que el rey Maha Vajiralongkorn, más conocido como el Rey Rama X pueda tomar alguna decisión sobre él.

El particular monarca tailandés tiene, dentro de sus atribuciones, perdonar a presos condenados en su país, algo que hace habitualmente el 28 de julio, coincidiendo con su cumpleaños. Para poder optar a este perdón, Daniel deberá mandarle una carta pidiéndoselo, además de contarle los motivos por los que debería hacer.

Pero no es lo único que deberá hacer, ya que Daniel tendrá que pagar la indemnización de 100.000 euros a la familia Arrieta y seguir, como parece, con su buen comportamiento dentro de la cárcel. Cumpliendo todos estos requisitos, tendría que esperar a la decisión del rey, conocido por sus excentricidades.