Tiene un solete Repsol y raciones por 7 euros: el restaurante de Andalucía que todos quieren probar

Para comer un buen pescado y marisco, nada mejor que recorrer el sur. Por esto en el restaurante de Andalucía que todos quieren comerás estupendamente y sin pagar demasiado. Hablamos del bar restaurante Diamante, ubicado en Marbella, a menos de una hora de Málaga, y tiene reconocimiento con un solete con Solera Repsol desde este noviembre pasado. El restaurante conjuga tradición con platos sabrosos y todo ello lo conducen al éxito.

De ahí que tenga variados comentarios, web y afluencia en su Instagram donde suelen mostrar los ricos pescados y mariscos que son la envidia de todos. Sabemos que en Marbella hay restaurantes de alto copete, de aquellos en los que te gastarás bastante y no siempre se come de una forma excepcional. En este caso, tal restaurante es toda una joya que muchos deben todavía descubrir. Tienes cantidad de razones para escogerlo si estás de vacaciones en este enclave.

El restaurante de Andalucía que todos quieren probar

En su web, destaca algunos de sus platos, desde el pulpo al limón, pasando por las gambas frescas, el fantástico marisco a base de rodaballo, el centollo, zamburiñas, conchas finas con caviar, ostras, almejas, carabineros, cañaíllas, y muchos otros platos con precios que van de los 7 a los 10 euros, claro esto con el marisco a parte que sabemos que siendo de calidad siempre debe tener un precio superior.

También puedes comer carnes como la paletilla de cordero o el pinchito, etc. entre los postres, no te pierdas el tiramisú de limón, la tarta de queso con pistacho, y la tarta de queso payoyo.

La propia Guía Repsol destaca de este bar: “¡Qué suerte llegar a este bar de toda la vida! Aquí el lujo marbellí se sirve en la mesa en forma de pescaíto frito, de mariscos frescos y de otras ricas raciones”.

Comentarios muy positivos

Además, en Internet este bar restaurante de Andalucía, en Marbella, tiene cantidad de comentarios positivos. «Nos encantó el sitio, súper rico todo lo que pedimos, con estupenda relación calidad precio para los productos que tienen. La ensaladilla de carabineros espectacular, la ensalada con aguacates súper fresquita y las zamburiñas con mucho sabor. El pulpo a la gallega siempre un acierto y el revuelto, delicioso. En resumen, todo lo que pedimos. El personal muy amable y atento, y el sitio tiene cierto encanto en cuanto a la distribución. Espero poder volver pronto a Marbella y repetir», «Comimos súper rico. Lugar de barrio con pescado y mariscos buenísimos. Excelente relación precio calidad. Los chipirones y los huevos rotos con jamón y pimiento un 10».

«Un restaurante típico andaluz, muy tradicional y donde la experiencia es muy buena. Dentro de Marbella, que aún queden sitios así, es de celebrar. Buenísima carta con muchas y variadas opciones. Los huevos rotos con carabineros, son imprescindibles!. Destacar el trato y cariño de Juan Carlos, es un fenómeno y seguro que volveremos en más ocasiones».

“Nunca defrauda. Sitio popular, en barrio obrero. Calidad excelente. El pescado suele ser una locura. carta de vino tradicional, pero trabajada a precio muy razonable. En el interior muy ruidoso por la configuración del propio local”.

«Como siempre comida excelente de la mejor calidad. La atención especial nos atendió Juan Carlos con gran profesionalidad y amabilidad», «Hasta la bandera siempre, no es el sitio más cómodo para comer pero cierto es que la comida es increíble. El servicio no es el más atento que he visto. Calidad y precio buenísimos!», «Vinimos a cenar por recomendación local sin reserva y nos buscaron mesa nada más llegar un viernes noche. La comida de muy buena calidad y el servicio amable. Sin duda, repetiríamos!».

«Siempre que comí allí la calidad-precio ha sido excelente, El pescado es bien tratado y las raciones suficientes, recomendable».

«De los mejores de Marbella, si buscáis calidad, este es el sitio. Todo lo que pidas está buenísimo, probamos las quisquillas y la pata de cordero, 10/10. Recomiendo mucho los postres caseros para terminar, si hay tarta de queso payoyo, no dudar en pedir. Platos recomendados: gambas a la plancha, morrillo de atún, boquerones al limón, gambas al pil-pil, pulpo a la gallega, almejas, mus de limón, postre tres chocolates, acedías, tarta a la cerveza negra, calamares a la plancha, tarta de queso, pijotas, corvina, salmonetes, ensalada diamante, concha de bolos, crema catalana y tarta de galleta».