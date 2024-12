Las redes se dividen ante la broma pesada de un restaurante a 2 ‘influencers’ que querían comer gratis

Hay muchos influencers que consideran que comer gratis en un restaurante a cambio de promocionar al local en redes sociales es un trato justo. Sin embargo, algunos chefs no están muy de acuerdo con esa afirmación. Esa disparidad de opiniones provoca situaciones bastante cómicas.

Esto es lo que le ocurrió al cocinero Santi Temblador cuando recibió una oferta de dos creadores de contenido en Instagram, que le pedían cenar gratis en su restaurante.

El chef decidió tomárselo con humor y gastarles una pequeña broma, para que no volviera a ocurrir algo así. La ha compartido en sus redes sociales y se ha hecho viral al segundo. Aun así, no todos han estado de acuerdo con su acción.

La broma de un chef a dos ‘influencers’ que querían comer gratis

Son muchos los influencers que quieren comer gratis a cambio de promoción. Santi Temblador ha sido el último chef, que se ha topado con esta situación.

El cocinero recibió por correo electrónico una petición de dos creadores de contenido para ello. «Esta vez he decidido tomármelo con humor y les voy a poner una cena gratuita. A ver qué opinan ellos y si les gusta o no», comentaba Temblador en sus redes sociales.

Acto seguido, el chef enseñó en TikTok la degustación que les iba a preparar: un bocadillo con mortadela y aceitunas. «Disponemos el embutido en finas lonchas y lo distribuimos para tener una cena digna de un creador de contenido del nivel que tienen», bromeaba.

La reacción de los ‘influencers’ a la broma de Santi Temblador en su restaurante

Las cámaras de local grabaron la reacción de los dos creadores de contenido al ver la cena que les esperaba. «Os voy a poner el menú que suelo dar a la gente que pide comida», ironizaba Temblador frente a los influencers.

Cuando vieron salir de la cocina el bocadillo de mortadela, no se lo podían creer. Aun así, como buenos creadores de contenido, lo primero que hicieron fue fotografiar el plato y el local. «Te etiquetaré en Insta si quieres», destacaba uno de ellos.

Al comprobar que no salían más platos comenzaron a extrañarse y preguntaron qué manjares iban a probar a continuación. La respuesta fue clara: «Eso (el bocadillo de mortadela) es lo que os voy a sacar. Es lo que le pongo a la gente que pide de comer».

Santi Temblador explicó que eso era lo que daba de comida a la gente que pedía, pero que no se podía permitir regalar otra cosa porque perdería mucho dinero en el restaurante.

Cabe destacar que al destaparse la broma, los influencers incluso se ofrecieron a pagar los bocadillos de mortadela, agradecieron el servicio a Temblador y se marcharon del local.

Aunque la broma se ha hecho viral en redes sociales, no todos están de acuerdo con la manera de proceder del restaurante. «¡A mí no me hace gracia! Cada uno tiene su oficio y todos son respetables. Es respetable que les hubiera dicho que no, pero no reírse de ellos», comentó una usuaria de TikTok.