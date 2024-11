Un ‘influencer’ intenta comer gratis en un restaurante: la viral respuesta del dueño hará que te partas de risa

Nos hemos acostumbrado a ver muchísimas colaboraciones entre influencers y otros creadores de contenido con marcas de todo tipo. Aun así, hay algunos que todavía logran hacerse virales en redes sociales por sus estrambóticos ofrecimientos.

En esta ocasión, la culpa ha sido de un creador de contenido y cantante que pretendía que su comida y la de su pareja le saliera gratis en un restaurante. Por ello, se ofreció a hacer una reseña y un reel de Instagram a cambio.

Esta vez la oferta no fue del agrado del dueño del restaurante, que con mucha guasa le preguntó si «grababan en rillalto». ¿Quieres saber lo que significa? Este sólo fue el inicio de una conversación que se ha hecho viral en redes sociales y que ha hecho llorar de la risa a más de uno.

La respuesta de este restaurante a un ‘influencer’ que jamás te imaginarías

La discusión entre un influencer que se presentó como cantante y el dueño de un restaurante ha sido compartida en redes sociales por la famosa cuenta @soycamarero y rápidamente se ha hecho viral.

Tras preguntar al local si hacían colaboraciones con artistas, el supuesto cantante describió su ofrecimiento: «Sería que ustedes me pusieran lo que queréis que promocione y yo lo subo en reels diciendo dónde está el sitio y recomendándolo a mis seguidores».

Tras una breve conversación, donde el dueño del restaurante jugó con el creador de contenido y le preguntó si esa publicidad le costaría algún dinero, realizó la pregunta del millón: «¿Grabáis en rillalto?». El cantante jamás imaginó la respuesta.

Obviamente, el influencer no entendía qué significaba aquella pregunta: «¿Grabáis en rillalto?», por lo que se vio obligado a investigar qué quería expresar. La respuesta del dueño fue clara y en mayúsculas: «¡CON UN CARAJO ASÍ DE ALTO! ¿A onde va rebana?».

A partir de ahí, el dueño del restaurante le explicó al creador de contenido en redes por qué ese tipo de ofrecimientos resultaban de mal gusto: «Estamos hartos de la peña que quiere comer gratis con seguidores comprados y sin ninguna repercusión como tú».

«Nuestro trabajo no se regala a absolutamente nadie, tienes que pensar en los costes de producción, de personal, de alquiler, etc. Sin contar los costes a nivel personal, coste emocional, no ver a tu familia, trabajar más horas que tiene el día…», añadió.

Para concluir, el restaurante hizo una radiografía del cantante, que levantó el aplauso de las redes: «¿Supongo que tu hiciste tu inversión comprando seguidores por 100 pavitos y ahora pretendes tener un oficio? Lo de artista creo que te va un poco grande, pero ahí no me voy a meter».