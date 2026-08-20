La receta italiana del tiramisú sin huevo crudo: fácil, rápida y perfecta para este verano
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Fácil, rápida y perfecta para este verano, esta receta italiana de tiramisú sin huevo crudo, es la mejor opción para estos días. Lo que buscamos es un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Esta comida casera que queremos descubrir y hacerlo de una manera especial. Lo que nos estará esperando en estos días es un cambio de tendencia en la manera de conseguir un postre seguro y delicioso.
En verano lo que necesitamos es aprovechar al máximo este tipo de elementos que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Este postre italiano que se ha acabado convirtiendo en uno de los más especiales de estos tiempos. Un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en un verano en el que cada bocado puede convertirse en una alegría del todo inesperada. Será el momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en breve.
Fácil, rápida y perfecta para este verano
Este verano nos apetece un buen postre que sea seguro, fácil de preparar y que podemos servir bien fresquito de la nevera. El problema surge cuando lo que necesitamos es conseguir una receta que elimine el gran enemigo del verano, un huevo que puede ser una amenaza.
En especial cuando puede transmitir más de una enfermedad que podría convertirse en la antesala de algo más. Sin duda alguna, será el momento de poner en práctica una situación del todo inesperada en estas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta.
Es una época del año en la que cada pequeño gesto puede ser esencial, sobre todo, cuando queremos dedicarle un tiempo a una cocina que nos servirá para descubrir la esencia de un tipo de cocina de las que impresiona. Es hora de saber cocinar un postre italiano de nivel.
Un buen tiramisú que sea seguro para el verano y que nos ayude a sumergirnos de lleno en una mezcla de ingredientes que seguramente acabarán siendo los que nos marcarán de cerca. Con una combinación de elementos que acabará siendo el mejor básico para esta temporada.
Esta es la receta italiana del tiramisú sin huevo crudo
Un buen tiramisú sin huevo crudo puede acabar siendo nuestro mejor aliado de una combinación de sabores y de alegría del todo inesperado. Es hora de mezclar este tipo de ingredientes en un postre de los que impresionan y acabará siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Este tiramisú sin huevo crudo es una receta espectacular y muy fácil de preparar.
Ingredientes:
- 1 taza de agua
- 1 cucharada de café molido
- 50 ml de ron o brandy
- 5 yemas de huevo
- ¾ de taza de azúcar
- 1½ tazas de crema para batir
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 225 gr de queso mascarpone a temperatura ambiente
- 2 cajas de galletas tipo soletillas
- 2 cucharadas de chocolate en polvo
- 60 gr de chocolate amargo
Cómo preparar tiramisú sin huevo crudo
- Vamos a empezar esta maravillosa receta preparando el café. Pondremos el agua a hervir hasta que esté lista para recibir el café. Le añadimos el café molido y esperamos a que infusione.
- Colamos el café y le ponemos un poco de ron o brandy a nuestro gusto. Dejaremos que se vaya enfriando, mientras seguimos con el resto de la receta.
- En un bol vamos a empezar a batir las yemas con el azúcar. Esta mezcla la vamos a calentar hasta que vaya cogiendo consistencia. El huevo quedará cocinado añadiendo cremosidad al tiramisú.
- Cuando haya duplicado su tamaño y tenga un color más pálido, la retiramos del fuego y esperamos a que se vaya enfriando.
- Ponemos la crema en frío directamente al vaso de la batidora y empezamos a batirla hasta que coja consistencia.
- Añadimos al huevo ya frío, el mascarpone y mezclamos estos dos ingredientes hasta que formen una sola masa. Le añadimos la crema batida con movimientos envolventes hasta que esté perfectamente integrada a una mezcla llena de sabor.
- Tendremos la base del tiramisú preparada, solo nos quedará montarlo. Ponemos las galletas con el café, las empapamos bien y las colocamos de base. Añadimos por encima la mezcla de crema y mascarpone que tenemos lista.
- Repetimos la operación hasta llegar a tener toda la fuente bien cubierta. La capa superior será de crema y decoraremos con un poco de cacao amargo. Tendremos listo un postre tradicional fácil y delicioso.
Atrévete a preparar una receta sencilla y deliciosa, un buen básico que puede convertirse en un postre perfecto para estos días.