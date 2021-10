El reconocido restaurante Noma, en Copenhague, que lleva el chef René Redzepi,ha sido elegido como mejor restaurante del mundo por el conocido ranking británico The World’s 50 Best Restaurants. Tras dos años de obligado parón por la pandemia, en lo que no hubo ni galas ni premios, el ranking británico acaba de anunciar el listado de los mejores restaurantes del mundo para este 2021. La gala de elección se ha celebrado en el Flanders Meeting & Convention Center de Amberes, ciudad que ha acogido este año la entrega de los premios más relevantes de la gastronomía. El acto ha consagrado de nuevo a Noma, del chef danés René Redzepi, mejor restaurante del mundo. Otra vez.

Este premio compensa unos años de montaña rusa gastronómica para el restaurante danés, que fue considerado el mejor de mundo en la lista 50 Best en 2010, 2011, 2012 y 2014, relevando en su día a El Bulli de Ferran Adrià. Durante el tiempo de pandemia se Noma, que se transformó en bar de vinos y hamburguesas que se consumían en el jardín, al aire libre, para sortear las restricciones. Cuando la situación mejoró, volvió al formato original.

El primer restaurante español situado en la lista esta en un meritorio tercer puesto. Se trata del Asador Etxebarri, con Bittor Arginzoniz al frente. El quinto puesto se la ha llevado Disfrutar (Barcelona) con Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch al frente. Mugaritz, de Andoni Luis Aduriz, está décimo cuarto puesto; Elkano, en Getaria, queda décimo sexto; Diverxo, de David Muñoz, está en el puesto vígésimo. La lista de españoles la cierra Azurmendi, de Eneko Atxa, en el puesto 49.

Estos son los 10 primeros puestos de la lista de mejores restaurantes del mundo:

1 – Noma (Copenhague, Dinamarca)

2 – Geranium (Copenhague, Dinamarca)

3 – Asador Etxebarri (Atxondo)

4 – Central (Lima, Perú)

5 – Disfrutar (Barcelona, España)

6 – Frantzén (Estocolmo, Suecia)

7 – Maido (Lima, Perú)

8 – Odette (Singapur)

9 – Pujol (México)

10- The Chairman (Hong Kong)