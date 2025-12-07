La Navidad se celebra fuera de casa

Las luces ya mandan en la ciudad y el Black Friday dejó su estela de cajas en los rellanos. Diciembre entra con paso firme y la pregunta vuelve a la mesa: horno o calle. Hay quien arma la fiesta con cazuelas y quien prefiere que la noche la dirija un equipo de sala. España, patria de barra y sobremesa, vuelve a dividirse entre el vapor del consomé y el brillo de la reserva confirmada. La barra como templo civil, el mantel como bandera, el vino a su temperatura y el apetito con compás. Esa es la liturgia de estas fechas.

La casa sigue teniendo su cofradía. Familias que madrugan para dejar el consomé en su punto, que miden el horno como un relojero, que discuten con cariño si este año toca merluza o besugo según dicte el bolsillo. Aparecen los canelones del día 25, la lombarda con piñones, el cóctel de gambas que no cede a ninguna moda y el tronco de Navidad que cada diciembre vuelve a su sitio. Ese bando defiende el rito y la memoria, y en esa fidelidad hay algo profundamente hermoso.

Pero cada vez más comensales eligen salir. Reservan con tiempo, llegan sin olor a horno y se sientan sabiendo que los tiempos, las salsas y las temperaturas están en manos de profesionales. En Nochevieja buscan algo que vaya más allá del brindis. Música, cotillón, una copa que se renueva sin que nadie abandone la conversación y un plato que llega en su segundo exacto. Para ellos, celebrar fuera de casa no es renuncia, es una manera de vivir la fiesta sin renunciar al buen comer.

Madrid despliega su catálogo. En Chamartín, Velasco Abellà propone un cierre de año de alta cocina con Óscar Velasco al mando, servicio preciso y bodega con discurso.

Manteniendo el nivel, Makoto ofrece una despedida con cocina japonesa de finura milimétrica. El chef Makoto Okuwa ha diseñado menús de Nochebuena y Nochevieja con éxitos de la casa y un maridaje en sintonía.

Para los clásicos de cuchillo y brasa, Rocacho pone a disposición las carnes de El Capricho, cortes de raza y maduración pautada que piden un tinto con nervio.

Fuera de la capital también hay mesa segura. En Barcelona, Molino de Pez vuelve a sonar tras el incendio que lo tuvo en silencio. Regresa con su fórmula reconocible: cocina honesta, brasa bien llevada, producto escogido y calor de mesa compartida. En la misma ciudad, Fismuler presenta un menú especial para la última noche del año, un recorrido por sus platos más aplaudidos con mirada a las cocinas nórdicas y fidelidad a la temporada. Dos formas distintas de llegar al mismo destino: comer bien y brindar mejor.

Descendiendo por la costa mediterránea aparece Alicante con ánimo festivo. El Portal y Bar Manero preparan su adiós al 2025 por todo lo alto, cada uno con su menú de fin de año, centrados en producto, mariscos de escaparate, embutidos de primera, laterío escogido y ese punto hedonista que convierte una cena en celebración. Son casas pensadas para disfrutar sin atajos.

En Andalucía, el calendario se llena. Granada luce a Faralá, que estrena estrella Michelin y propone dos menús para el día de Navidad y otro para Nochevieja. La experiencia suma cena degustación, maridaje medido y espectáculo flamenco, cocina que entra por la boca y por el oído. En Marbella, La Fonda Heritage, miembro de Relais & Châteaux, celebra Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo con propuestas firmadas por el chef Jorge González. El clima suele acompañar y la noche se pasea con suavidad mientras la sala marca el ritmo.

Hay quien seguirá en casa con la solemnidad de la herencia y hay quien tomará la calle con alegría organizada. Ambas sendas conducen al mismo puerto cuando se respeta el producto y se honra el oficio. La Navidad se vive en la mesa que convoca y en la copa que se comparte, y el año nuevo entra mejor cuando lo recibe una barra con criterio.