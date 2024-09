Murcia epicentro de la gastronomía con el primer ‘Campus Talento Joven’

Éxito rotundo, eso ha sido. Pero es que además, cuando se trata de compañeros del sector, enorgullece aún más. Y si es en Murcia, un territorio al alza y donde la gastronomía ha puesto este último año sus ojos para situarla como punta de lanza culinaria —en marzo acogió la celebración de la gala de los soles de la Guía Repsol y el próximo mes de noviembre albergará el acto de entrega de las estrellas de la Guía Michelin—, ya es para tirar cohetes. Agitamos, mezclamos, horneamos, servimos y todo estogastr y más ha sido la primera edición del Campus Gastronómico Talento Joven, que ha reunido a lo más granao del panorama culinario nacional junto a jóvenes promesas; y es que el futuro del sector hostelero está en sus manos. Lo de ir en la buena o en la mala dirección es cosa suya, pero claro está, si tienen la oportunidad de contar con los consejos y el apoyo de las grandes, sabios que ya saben lo que es andar por esos derroteros, la cosa se pone interesante.

Durante dos días, Murcia ha sido el no va más. El Centro de Cualificación Turística de la ciudad ha acogido este evento sin procedentes en España, donde la élite de la gastronomía nacional y los talentos en ebullición han debatido sobre el éxito y el fracaso, analizado el sector y sentado las bases de la hostelería que vendrá. Organizado por la revista digital de gastronomía Gastroactitud —todo un referente— y con el apoyo del Gobierno regional murciano, el I Campus Gastronómico Talento Joven ha contado con la participación de los rostros más influyentes en diversos ámbitos.

Ferran Adrià, creador de elBulli y elBullifoundation; Dabiz Muñoz, mejor cocinero del mundo en 2023 y propietario de DiverXO; Abel Valverde, uno de los mejores profesionales de España y jefe de sala en Desde 1911; Toni Massanes, director general de la Fundació Alícia; Luis Galindo, experto en motivación y liderazgo, y el crítico gastronómico José Carlos Capel, fundador y presidente de Madrid Fusión, como mentores, han ofrecido charlas magistrales abiertas al público. Por su parte, perfiles de la talla de Nino Redruello, Rita Soler, Luis Baselga, Clara Diez, Chema León, José Cremades, Rita Soler, Sara Vázquez o Javier Sanz y Juan Sahuquillo han trabajado con los jóvenes alumnos en la resolución de diferentes retos a los que, sin duda, se enfrentarán a su salida al mercado laboral.

Es una iniciativa pionera en nuestro país —sí, seguimos innovando— que pretende convertirse en una plataforma de referencia para el sector y un espacio de diálogo y aprendizaje bidireccional donde los alumnos no sólo escuchan, sino que también son escuchados. «El futuro de la gastronomía está en sus manos, y este evento es una oportunidad para que lo demuestren», señaló durante su intervención Abel Valverde, uno de los mentores. El Campus Gastronómico Talento Joven ofrece a los jóvenes una visión 360º de lo que significa formar parte del sector culinario, profundizando en áreas muy diversas –cocina, sala, gestión, investigación y producto gastronómico–.

Por su parte, Ferran Adrià ha sido uno de los grandes protagonistas. «En mis 44 años de experiencia nunca había asistido a un evento donde poder escuchar a los alumnos. Está muy bien que ellos nos escuchen a nosotros, pero es mucho más importante que los cocineros podemos saber qué piensan, qué esperan, que desean y como ven el futuro de nuestra profesión», afirmó el gurú.

El cocinero triestrellado Dabiz Muñoz, uno de los más deseados junto a Adrià, ha ofrecido su propia reflexión sobre temas candentes a través de una videoconferencia. «Cada uno tiene su concepto de lo que es el éxito; está claro que no tienes por qué trabajar 18 horas diarias para ser un buen cocinero o triunfar en tu profesión, pero el hecho de querer seguir aprendiendo, de involucrarse al máximo libremente, por decisión propia porque tienes mucha ambición y quieres crecer, y no porque la profesión lo imponga, es un sinónimo de éxito. Porque para mí tener éxito es sentirte realizado y ser feliz con lo que haces». Y añadió: «Lo que sí que no funciona y nunca va a funcionar nunca, es querer estar en el top mundial con el sacrificio justo; tu sacrificio tiene que estar exactamente al mismo nivel que tus sueños».

Muñoz quiso además desmarcarse de las tendencias culinarias dominantes, afirmando que «el producto puede ser un elemento colateral o adyacente al plato» y desmontó mitos en torno a la profesión: «Hay una lacra en la hostelería española, nos han hecho creer durante muchos años que para perseguir tus ideales y hacer lo que te gusta hay que sufrir, trabajar muchas horas y no ganar dinero y eso no es así; los negocios tienen que ser rentables».Y terminó señalando la falta de formación como uno de los grandes problemas del sector. Además, también hubo tiempo para esos cotilleos que tanto nos gustan.

Muñoz ya trabaja en la próxima ubicación de DiverXO después de que renunciara a abrir el restaurante en La Finca de Pozuelo de Alarcón, y sorprendentemente anunció por dónde van los tiros con una idea transgresora e inesperada. «A lo mejor, lo que deberíamos hacer sería llevar DiverXO a un barrio inesperado de Madrid para que sea un motor de cambio que genere de verdad un impacto en lo que le rodea», ha explicado Muñoz sobre el futuro del proyecto, sin dar más detalles de la zona elegida. Habrá que esperar para descubrirlo. Por otro lado, Toni Massanes y José Carlos hablaron sobre cómo el fracaso puede reconvertirse en éxito. Una oportunidad única para profundizar durante dos días en los discursos de los gurús de la gastronomía patria.

En esta primera edición, el Campus ha contado con la participación de 50 promesas seleccionadas por las propias 14 escuelas vinculadas al proyecto, espacios de la talla de Basque Culinary Center, Le Cordon Bleu o la Escuela de Hostelería y Turismo CETT de Barcelona. Más allá de las clases magistrales, el programa de actividades ha incluido charlas motivacionales y retos prácticos en los que los alumnos han tenido que enfrentarse, de la mano de sus mentores, a temas como la eficiencia energética y el aprovechamiento de los recursos en hostelería, el marketing y la reputación online, la excelencia en el servicio, la gestión y motivación de equipos o la inteligencia artificial. Los ganadores de estas dinámicas, que tienen como objetivo potenciar el trabajo en equipo, animar a la reflexión, el debate y el espíritu crítico y, en definitiva, promover el cambio, han sido invitados a asistir a la próxima cumbre gastronómica Madrid Fusión, uno de los encuentros gastronómicos más prestigiosos a nivel mundial, que un servidor, como saben, no se pierde ningún año.