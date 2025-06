La merienda valenciana más famosa, pero imposible encontrar en el resto de España: tiene un origen legendario

En Valencia el rey de los almuerzos es el bocadillo, pero a la hora de merendar y cuando el calor aprieta hay otro manjar que domina al resto: la horchata con fartons.

Poco a poco se ha ido extendiendo por toda España y ya es posible encontrarla hasta en supermercados, pero en ningún sitio se consume tanta como en la Comunidad Valenciana.

Y es que tiene todo lo necesario para triunfar durante el verano en la capital del Turia: es nutritiva, fresca, dulce y se puede tomar a casi cualquier hora del día.

¿Cómo se prepara la verdadera horchata valenciana con ‘fartons’?

La horchata ya está en toda España pero para disfrutar de un verdadero sabor artesanal todavía hay que viajar hasta Valencia y quedarse lo más cerca posible del municipio de Alboraya.

Las chufas tienen su origen en África y su producción es limitada. Aunque la receta es sencilla requiere una gran precisión. Hay que lavarlas durante 12 horas, triturarlas con agua y prensarlas para extraerles el juego.

Después se cuelan y mezclan con azúcar. Lo normal es servirla fría, por lo que es altamente refrescante. En verano también se puede disfrutar granizada, pero lo que la eleva al siguiente nivel es el acompañamiento.

En el resto de España ni lo conocen, pero el fartó (que se puede castellanizar como fartón) es el fiel escudero de la horchata. De hecho, está elaborado expresamente para ella.

Nació para poder mojarlo en la horchata, por lo que es un bollo que no se prepara con manteca, sino con aceite de girasol. Eso le da una textura muy esponjosa y perfecta para empapar sin deshacerse.

El origen legendario de la horchata vinculado a la Reconquista de España

Por su ingrediente principal, la horchata también es conocida como leche de chufa y su verdadero origen es incierto. No obstante, a todo buen valenciano le han contado alguna vez la leyenda de cómo se formó su nombre.

Según la sabiduría popular, el rey Jaime I el Conquistador entró en una alquería cercana a Alboraya, donde fue recibido por una joven campesina que corrió a darle de beber.

Obviamente lo que le dio fue horchata, una bebida que hasta ese momento el rey de Aragón y de Valencia jamás había probado. Jaime I quedó encantado así que le preguntó qué era aquello.

La joven contestó que era leche de chufa, pero Jaime I no estuvo de acuerdo y, contestando en valenciano afirmó: «Això no és llet, això és or, xata! (¡Esto no es leche, esto es oro, chata!).

De ahí nació la leyenda sobre el origen de la palabra valenciana orxata, que pronto obtuvo su equivalente en castellano con horchata.

La horchatería de Valencia más antigua del mundo

Muchos pueblos valencianos reclaman la autoría de la horchata, pero si estás en el cap i casal no tendrías que dudar sobre dónde ir a probarla con unos buenos fartones.

La horchatería El Collado se ha convertido en un punto de encuentro de los valencianos durante generaciones. Para muchos, es la más antigua de la ciudad, ya que se fundó en 1892.

Desde entonces se han mantenido fieles a la tradición y al cruzar sus puertas sentirás que has hecho un viaje al pasado. La horchatería mantiene impoluta la decoración de antaño.

El estilo modernista valenciano prima en todas sus esquinas, con azulejos decorativos y las clásicas mesas de mármol y hierro forjado. Eso sí, lo más importante es la calidad de su horchata.

Tanto la horchata como los clásicos fartons son elaborados de manera artesanal y puedes probarlos durante todo el año. Además, en invierno también tienes la opción de degustar otro clásico valenciano: los buñuelos, el chocolate y los churros.

La horchatería El Collado está justo detrás de La Lonja, uno de los edificios más bonitos de Valencia, en la calle de Ercilla. No es un local muy grande y, quizás, en un primer momento no te llame la atención, pero es una visita obligatoria.