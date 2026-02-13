Es un manjar en Asturias y en el resto de España no saben qué es y su secreto está en la calle

El resto de España no saben qué es, un auténtico manjar en Asturias cuyo secreto está relacionado directamente con la calle. Es importante estar muy pendiente de una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. La comida es uno de los elementos que va llegando a toda velocidad y que puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que podría acabar generando algunos bocados cargados de placer.

Asturias es una de esas comunidades autónomas que se caracteriza por una serie de novedades que pueden ser claves y que, sin duda alguna, tendremos que empezar a ver llegar de otra forma. Además de los platos más típicos que todos conocemos, podremos descubrir algunos elementos que serán los que nos afectarán de lleno. En unas jornadas en las que, cada detalle cuenta y puede convertirse en un extra de buenas sensaciones. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabará marcando estos días.

Su secreto está en la calle

La realidad es que hay una serie de platos típicos que quizás desconocemos, pero acaban siendo una auténtica joya. En especial, si tenemos en consideración lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera sorprendente.

Es hora de conocer lo que nos está esperando en estos días en los que la comida cobra un papel principal. Estaremos muy pendientes de una serie de peculiaridades que deberemos empezar a ver llegar de una manera diferente y clara en estos días que tenemos por delante.

Esas comidas tradicionales que nos apasionan y que pueden acabar de darnos alguna que otra alegría de más, son parte de una mezcla de elementos que pueden convertirse en los mejores aliados posibles de unos cambios esenciales que tocará tener en consideración.

Las calles de Asturias guardan un secreto, de acuerdo con una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. Este manjar es quizás uno de los más desconocidos por el resto de los españoles, menos en esta comunidad que saben bien lo que es bueno.

Es un manjar en Asturias y el resto de España no saben que es

No saben que es este manjar que tiene nombre propio y puede convertirse en uno de los más destacados de todos. Con lo cual, habrá llegado el momento de apostar claramente por una mezcla de comida que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas jornadas que tenemos por delante.

Los expertos de Carnicería Vicente nos dan algunas características de este manjar asturiano que quizás hasta ahora no conocíamos: «En Asturias, se llama en asturiano pitu de caleya («pollo de camino») a los pollos de raza autóctona asturiana que se crían por los pueblos sin pienso, es decir, que se crían comiendo lombrices, maíz, semillas, cereales, insectos, etc. Estos pollos son más grandes que los criados en granja. Gracias a su alimentación y su crecimiento más naturales, tienen la carne más oscura, más dura y con menos grasa. Peso según la pieza aproximadamente 4 kg».

Un manjar que podemos probar en la misma comunidad o comprar para cocinar en casa y descubrir de esta manera, lo mejor de una combinación de ingredientes que nos hará estar más cerca de esta comunidad autónoma y de una gastronomía que se merece un premio.

Ingredientes:

1 pollo troceado (puede ser muslo, contramuslo o al gusto)

4-5 patatas medianas

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo (opcional)

2 tomates maduros o 200 ml de tomate triturado

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

Caldo de pollo o agua (suficiente para cubrir los ingredientes)

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Unas ramitas de perejil fresco para decorar (opcional)

Preparación paso a paso del pollo guisado