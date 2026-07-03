Los expertos en seguridad alimentaria coinciden: el tiempo máximo que aguanta realmente una tortilla de patatas en el frigorífico

La tortilla de patatas es un emblema de nuestra gastronomía y en verano nos gusta llevárnosla a la playa o a otros sitios donde refrescarnos si hace calor. Sin embargo es fundamental que seamos precavidos ya que su ingrediente principal es el huevo.

Da igual cómo te guste comerla o si prefieres dejarla reposar antes de servirla; una tortilla de patatas jamás puede quedarse en la encimera toda la tarde ni aguantar indefinidamente en la nevera sólo porque tenga buen aspecto.

Por ello el consejo de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria es muy claro al respecto: si se conserva en el frigorífico, la tortilla de patatas debe consumirse antes de los dos o tres días.

Cuánto aguanta la tortilla de patatas en el frigorífico, según los expertos

Todos conocemos los ingredientes básicos de una tortilla de patatas, pero a veces se nos olvida cómo debemos consumirla para no tener un problema estomacal.

Según los expertos, una tortilla de patatas bien refrigerada aguanta como máximo entre 2 y 3 días. A partir de ahí, lo prudente es no consumirla. Además, este límite sólo aplica si la conservamos bien.

Para que un alimento con huevos pueda aguantar 72 horas en la nevera es necesario que se haya guardado bien, en frío y en un recipiente cerrado o bien tapado. Y si cuajas un poco más la tortilla, mejor.

Lo que nunca debes hacer es fiarlo todo al olor, el sabor o el aspecto; con la tortilla no es suficiente, ya que la Salmonella no tiene por qué alterar el olor, el color ni la apariencia.

Lo que debes hacer es respetar los tiempos, la temperatura y la manipulación. Por ejemplo, si la tortilla ha estado demasiadas horas fuera de la nevera, el contador cambia.

Además, una vez cocinada, no debe permanecer a temperatura ambiente más de 2 horas. Si no se va a consumir de inmediato, hay que refrigerarla cuanto antes por debajo de 5 °C.

Cómo guardar una tortilla de patatas en el frigorífico sin arriesgar con la Salmonella

La tortilla debe ir a la nevera en un recipiente cerrado o bien tapada. Esa protección evita contaminaciones cruzadas con otros alimentos y ayuda a conservarla mejor.

No la dejes nunca en un plato sin cubrir porque en el frigorífico hay otros alimentos como carnes, verduras, sobras, envases abiertos y alimentos precocinados. Separar y tapar bien reduce el riesgo.

Si sobra tortilla y se va a consumir caliente, también puedes recalentarla hasta que el interior alcance al menos 70 °C. Además, no conviene recalentarla varias veces.

La razón es que cada recalentado y enfriado es una nueva oportunidad para que el alimento pase por temperaturas peligrosas. Por eso lo mejor es meter en el microondas sólo la porción que te vas a comer.

Por qué la tortilla de patata puede ser mala para ti si no la conservas como toca

La tortilla de patata incluye dos elementos que son el caldo de cultivo perfecto para la contaminación de los alimentos: el huevo y la manipulación doméstica. Con estas condiciones el riesgo de Salmonella es mayor.

Eso no significa que haya que tener miedo a la tortilla, sino prepararla y conservarla con cuidado. Obviamente si la haces poco cuajada, utilizas utensilios sucios o la guardas tarde y mal el riesgo aumenta.

En caso de que te guste la tortilla muy jugosa y con el huevo casi crudo, lo mejor es que la consumas en el momento. En caso de que quieras guardarla en la nevera o llevártela a la playa, quizás debas cambiar un poco los pasos de tu receta: cuájala más.