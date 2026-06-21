Cómo conseguir que el caldo de huesos quede perfecto: el truco de Jordi Cruz (chef) que muy pocos conocen

Jordi Cruz tiene el truco que muy pocos conocen, podrás conseguir el caldo de huesos perfecto con el mínimo esfuerzo posible. Vamos a poder conseguir un plus de buenas sensaciones que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Un cambio de tenencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y podríamos empezar a tener en breve. Estos días en los que cada pequeño gesto cuenta podremos empezar a descubrir un extra de buenas sensciones.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente necesitamos cocinar este tipo de recetas que, sin duda alguna, podremos empezar a disfrutar. Estas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta, tocará empezar a visualizar un cambio de tendencia en el que todo puede ser posible. Una buena opción que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Este truco realmente puede cambiarlo todo por completo, podrás crear un caldo de huesos espectacular en un abrir y cerrar de ojos.

Este truco de Jordi Cruz que muy pocos conocen

Muy pocos conocen este truco de un Jordi Cruz que puede acabar siendo el que nos acompañará de cerca. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca en unos días en los que la cocina vuelve a ser un buen básico en estos días en los que todo puede ser posible.

Este tipo de elemento que cada uno descubre con algunas novedades que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo en la cocina. Vamos a volver a crear un buen básico que nos acabará dando la mejor opción posible en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Este experto o duda en darnos algunos detalles que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener. Un buen básico que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un extra de buenas sensaciones. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de conseguir este tipo de elementos serán básicos.

Jordi Cruz sabe muy bien lo que nos dará en estos días en los que realmente puede acabar siendo la excusa para hacer un buen caldo de huesos.

Este es el truco para crear el mejor caldo de huesos perfecto

Un buen caldo de huesos perfecto siempre es un buen aliado de nuestra salud. Es cuestión de ponernos manos a la obra con una serie de detalles que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta y podría acabar siendo esencial.

El truco de este experto nos dice que: «Para que el caldo de huesos quede perfecto hay que usar agua fría y dejar que la cocción respete el colágeno». Una novedad que, hasta el momento, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Ingredientes:

2 litros de agua mineral

1 kilo de huesos de ternera (pueden ser de caña, rodilla y costilla; también sirven huesos de cerdo o pollo)

12 gramos de sal

Un chorrito de vinagre (opcional, ayuda a liberar minerales)

Elaboración:

Empezamos la receta con agua fría: colocamos el agua en una olla grande a fuego bajo e incorporamos los huesos de a poco. Si quieres añade un chorrito de vinagre. Cocción lenta y prolongada: cuando el agua empiece a hervir suavemente, agregamos la sal y mantenemos el hervor al mínimo. Tiempo, la clave: dejamos cocinar al menos 12 horas (y hasta 24 si usas huesos de vaca). Para pollo, entre 8 y 12 horas. Espumar y filtrar: durante la cocción, retiramos las impurezas que suben a la superficie para lograr un caldo limpio. Reposo en la nevera: filtramos el caldo y dejamos enfriar. Vas a obtener una textura gelatinosa y una capa de grasa que podemos consumir o retirar, según tu preferencia.

Te proponemos otra receta de caldo de huesos, quizás la que más conoces, la de toda la vida, con algunas verduras que impactarán en ese sabor, no tan intenso, un poco más suave.

Ingredientes básicos:

1–1,5 kg de huesos (rodilla de ternera, espinazo, carcasas de pollo o mezcla)

1 cebolla

2 zanahorias

1 puerro

1 rama de apio (opcional)

1 hoja de laurel

Granos de pimienta negra

Agua fría

Sal (al final)

Elaboración paso a paso: