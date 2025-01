La crítica de un cliente a un restaurante de Bilbao no sale como esperaba: «Hemos ejecutado al camarero»

Por todos es sabido que hay personas con una mayor tendencia a creerse el centro del universo, y una buena muestra de ello lo observamos en las críticas en redes sociales a muchos restaurantes.

Pero de entre todos los casos, uno de los más extremos que se recuerdan lo vivieron en la Taberna de Zarate, en Bilbao, uno de los locales más famosos de la ciudad y que ahora se ha hecho viral por su contestación a la reseña de un cliente insatisfecho.

La polémica ha sido recogida en TikTok por el creador de contenido @Soycamarero, pero en esta ocasión ninguna de las miles de personas que han visto el vídeo tienen dudas sobre quién hizo el ridículo.

La reseña negativa a un restaurante por no cuidar su salud emocional

Reservar una mesa en un restaurante cada vez es más c0mplicado, sobre todo si vamos en familia. Sin embargo, hay casos donde claramente el dueño del local es quien tiene la razón.

En esta ocasión, la Taberna de Zarate tuvo una reseña de una estrella sobre cinco por culpa de un cliente que reservó, pero que por motivos personales tuvo que llamar para cancelar.

«¡Cuál es mi sorpresa que al poco de cancelar me entero de que mi mesa ha sido asignada a otros clientes!», relata indignado el cliente en su reseña.

Para esta persona anónima, el restaurante debería haber actuado de una manera distinta: «Qué menos que ya que no pude ir por motivos personales esa mesa quedase vacía por respeto a mi situación personal y emocional. No me parece bien que hicieran negocio a costa de mi problema».

La crítica más absurda a una taberna de Bilbao: la respuesta se hace viral

Desde la Taberna de Zarate podrían haber dejado pasar una crítica con tan poco sentido, pero decidieron tirar de ironía para responder a la reseña y se han hecho virales en redes sociales.

«Muchas gracias por tomarse la molestia de informar de lo ocurrido. Le pedimos disculpas por la enorme falta de consideración hacia usted. Evidentemente la empresa ha iniciado una investigación para depurar responsabilidades», ironizaban.

Además, ya han anunciado las primeras medidas: «De momento ya ha sido ejecutado el camarero que tuvo la osadía de sentar en la mesa que usted tan amablemente anuló a última hora a otras personas sin tener en cuenta sus sentimientos».

Desde el restaurante también se han aseguro de que algo así nunca vuelva a ocurrir: «La mesa ha sido hecha astillas y quemada en la plaza del pueblo, para que nunca más nadie pueda utilizar y así manchar su honor herido».

La reseña más loca del año: las redes sociales no se la creen

La situación es tan inverosímil que muchos usuarios de TikTok ni siquiera entienden la situación por completo. «¿Pero cómo lo sabes? O sea, lo anula y se pasa por allí para ver», se preguntaban muchos.

Otros señalaron al cliente como el más desconsiderado: «Encima llama a las nueve de la noche para anular. Seguro que la reserva era a y media. Yo cobraría por reservar y se termina el cachondeo».