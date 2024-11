Los nuevos proyectos pioneros a nivel europeo en la Comunidad de Madrid, así como el ejemplo del crecimiento en sostenibilidad de esta ciudad han sido algunos de los puntos más importantes de la mesa redonda: «La hora de las ciudades sostenibles: el ejemplo de Madrid» en la III Jornada de OKGREEN.

En esta mesa han participado importantes figuras del ámbito urbanístico y gubernamental. Ramón Cubián, director general de Suelo de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid; Alfonso Vegara, arquitecto y presidente de la Fundación Metrópoli; Miguel Hernández, director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte; y Jesús Montero, segundo teniente de alcalde de Alcobendas, debatieron sobre el papel del urbanismo sostenible en la mejora de la calidad de vida y en la lucha contra el cambio climático.

Proyecto Madrid Nuevo Norte

Como defiende Miguel Hernández, director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Crea Madrid Nuevo Norte : «Actualmente, Madrid Nuevo Norte es el programa urbanístico más grande de Europa».

Por su parte, Ramón Cubián, director general de Suelo de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid considera que «Madrid Nuevo Norte es el mayor proceso de regeneración urbana. Hay que establecer un marco global para saber cuánto va a crecer Madrid, queremos que sea este crecimiento sostenible y ordenado. Sin duda, el marcapasos de Madrid es Madrid Nuevo Norte, pero el sur también es importante».

No obstante, Cubián destaca que el progreso del sur también es muy importante. «Hay que pensar en nuevos desarrollos en el sur de la Comunidad de Madrid, como procesos de transformación de suelo, que también incluyen elementos de sostenibilidad. Es una inversión mayor, pero es la única alternativa al futuro, los que no sean sostenibles se van a quedar fuera del mercado. Cuando hablamos de emisión energética, no queremos que sean edificios de baja eficiencia, los clientes prefieren una A a una G», defiende.

«Hay que pensar en la oportunidad, y las ciudades del área metropolitana quieren participar en este impulso. Se está tramitando en la Asamblea de Madrid una Ley de Modificación del Suelo, que hace un primer paso para el planteamiento urbanístico del desarrollo de la región, con marcos estratégicos por zonas», aclara Cubián.

«Se ha trabajado mucho en los últimos años en el sur con la construcción de universidades, metro, sin embargo, en el empleo tecnológico sigue habiendo desequilibrio entre el norte y el sur. También podemos continuar la Castellana hacia el sur y conectar diferentes territorios, al igual que el proyecto actual que quiere unir Alcobendas con la Plaza Castilla», asegura Alfonso Vegara, arquitecto y presidente de la Fundación Metrópoli.

La regulación tiene que ser más rápida

Desde el sector de la construcción sostenible en las ciudades se echa en falta que la regulación a nivel nacional a veces sea más rápida, ya que denuncian que la regulación llega mucho después. «Creo que la realidad va por delante de la regulación, tenemos normativas y metas que actualmente no cuentan con normativas que los soporten», explica Ramón Cubián, director general de Suelo de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, Miguel Hernández, director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Crea Madrid Nuevo Norte aclara que «desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid nos entienden y van marcando bien este ritmo».

Mientras que Jesús Montero, representando al Ayuntamiento de Alcobendas, defiende la importancia de la participación ciudadana y la colaboración entre el sector público y el privado en la creación de ciudades sostenibles. «La sostenibilidad en las ciudades depende de que los ciudadanos sientan que estas responden a sus necesidades», comenta Montero. También expone los avances de Alcobendas, que está transformando su antiguo polígono industrial en un bulevar verde y accesible, permitiendo que los vecinos puedan moverse en bicicleta o a pie desde Alcobendas hasta el centro de Madrid. «Nuestro reto es crear un entorno atractivo para las empresas sin renunciar a la sostenibilidad», añade. Además, Montero remarca que Alcobendas es un núcleo importante para empresas tecnológicas, y que está adaptándose para ofrecer espacios modernos y sostenibles que impulsen la competitividad y la calidad de vida.

La sostenibilidad y la innovación

Además, como expone Alfonso Vegara, arquitecto urbanista y presidente de la Fundación Metrópoli, «la clave de la sostenibilidad es la innovación». Mientras que Hernández matiza que «es fundamental la innovación, pero no la experimentación».

Inversión y sostenibilidad

La apuesta por la sostenibilidad genera confianza en los inversores. «No me importa decir que en lugar de 50 millones vamos a ganar 5, si ganamos en sostenibilidad. Además, que participen las administraciones es un catalizador para el mercado, porque así somos capaces de generar confianza», afirma Cubián.

Madrid es un gran atractivo para la inversión europea y tiene una fuerte apuesta por la sostenibilidad. «En Madrid, tenemos un polo de atracción importante, somos la capital de España, tenemos unos proyectos que apuestan por el desarrollo y la regeneración urbana, que cumple con las directivas europeas del futuro. Actualmente, Madrid atrae el 70% de la inversión extranjera de Europa», explica Cubián.