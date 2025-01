Los juristas españoles tienen una cita imprescindible en Marbella: «Vamos a hablar alto y claro»

Las I Jornadas Jurídicas OKDIARIO, que se celebrarán los días 23 y 24 de enero de 2025 en el Hotel Don Pepe Gran Meliá 5* de Marbella, serán una oportunidad única para debatir sobre los principales retos de la justicia española con un enfoque directo, práctico y participativo. «Vamos a hablar alto y claro», avanzan varios participantes, que pondrán sobre la mesa los problemas reales que afectan al sistema judicial, como la digitalización ineficaz, las reformas legales pendientes y la carga de trabajo que sufren los profesionales del sector.

«Hablaré claro, dando caña, lo haré porque quiero dar visibilidad a cómo están mis compañeros sufriendo estrés por las deficiencias del software que utilizan en los juzgados», asegura uno de los ponentes, que denuncia una situación que considera «insostenible». En su intervención se tratarán problemas concretos, como la falta de interoperabilidad entre los sistemas de gestión procesal, las caídas constantes del sistema y el retraso en alcanzar el objetivo de «papel cero». Según ese abogado, «no se está unificado el sistema judicial español. Aún subsisten diferentes sistemas dependiendo de la comunidad autónoma de que se trate, como Minerva, Driano o Lexnet. Se supone que debemos alcanzar la simplificación, y ello redundaría en mejorar la lentitud de la Justicia».

Otro ponente insiste en el estado actual de la digitalización, señalando que su ineficacia agrava los retrasos en los juzgados. «Si la digitalización fuera real, eficaz, efectiva y eficiente, redundaría positivamente en mejorar la lentitud que sufren muchos juzgados. En Málaga, precisamente, se están señalando juicios para 2028. En Sevilla, igual», afirma. Además, lamenta que en muchos juzgados aún se utilicen herramientas obsoletas como el fax, lo que dificulta avanzar hacia un modelo moderno y eficiente. «Todos estos problemas no solo afectan negativamente en la calidad de un servicio público como debe ser la Justicia. Una Justicia debe ser ágil, eficaz, eficiente y de calidad», remarca.

«Vamos a comentar casos reales y prácticos. Que para PowerPoints y demás ya está internet. Las mesas redondas están para poner las cartas sobre la mesa», augura otro ponente. Habrá turno de preguntas, fundamental para fomentar el diálogo y la interacción con los asistentes. «Se abrirá turno de preguntas porque yo he asistido a jornadas donde me ha hervido la sangre al no haber esta posibilidad. Va a estar muy bien, es ilusionante», añade.

Estas jornadas no solo buscarán soluciones prácticas a los problemas actuales, sino también dar voz a todos los profesionales del sector: «Sufren y padecen situaciones que rara vez salen a la luz». Con un enfoque participativo, las I Jornadas Jurídicas OKDIARIO prometen ser una cita imprescindible para todos los interesados en el futuro de la justicia española. Celebradas en el exclusivo entorno de Marbella, estas jornadas aspiran a convertirse en un referente del debate jurídico en España.

Programa de alto nivel

Las I Jornadas Jurídicas OKDIARIO reunirán a un elenco destacado de juristas, magistrados, fiscales y expertos de todo el ámbito judicial para analizar los retos y transformaciones que enfrenta la justicia española. Todo ello en un entorno que combina excelencia profesional, debates constructivos y una idílica localización.

El programa, diseñado con un equilibrio entre sesiones magistrales y mesas redondas interactivas, pondrá a debate cuestiones de máxima actualidad. Temas como la posible transferencia de la instrucción penal a los fiscales, las limitaciones a la acusación popular o la implementación de una digitalización judicial eficiente serán abordados desde diversas perspectivas, en un esfuerzo por ofrecer propuestas prácticas y soluciones concretas.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, será el encargado de inaugurar las jornadas, dando paso a una programación que promete momentos de reflexión profunda y análisis crítico. Entre los platos fuertes del evento se encuentra las conferencias magistrales a cargo de Manuel García-Castellón, uno de los jueces más relevantes del panorama desde la Audiencia Nacional hasta su reciente jubilación y Javier Zaragoza, fiscal de Sala del Tribunal Supremo, miembro del juicio al procés catalán.

El primer día culminará con dos momentos destacados: una entrevista con el abogado Marcos García-Montes, conocido por su papel en casos de corrupción de gran relevancia en España, y una mesa redonda sobre la relación entre la abogacía y los medios de comunicación, que contará con reconocidos profesionales como Juan Gonzalo Ospina –también letrado en el caso Daniel Sancho–, Víctor Soriano y Mónica Gil. Este espacio permitirá ahondar en cómo los casos mediáticos influyen en la percepción pública de la justicia y en el papel del abogado como figura clave en este ecosistema.

El viernes, la atención se centrará en dos de los desafíos más apremiantes del sistema judicial español. Una primera mesa redonda analizará la Ley de Amnistía y el impacto del derecho europeo en la justicia nacional, con la participación de expertos como Javier Borrego y José María Pernas. A continuación, se debatirá sobre la digitalización judicial con figuras como Eloy Velasco, Alberto García Barrenechea y Daniel Sánchez.

Datos clave

Fechas: 23 y 24 de enero de 2025

Horario: Día 1: de 09:30h a 18:00h; Día 2: de 09:30h a 14:00h

Lugar: Hotel Don Pepe Gran Meliá 5*, calle José Meliá s/n, 29602 Marbella (Málaga), en primera línea de playa, en la zona de la Milla de Oro de Marbella, a unos 10 minutos a pie del casco antiguo.

