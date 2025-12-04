Las I Jornadas de Defensa han tenido lugar este jueves en el Hotel Wellington en Madrid, donde han participado directores generales, CEO de distintas empresas relacionadas con la defensa y seguridad y responsables europeos. El director de Tecnología (CTO) de Indra Group, Manuel Escalante, ha ofrecido una impactante reflexión al describir la guerra de Ucrania como «un proceso darwiniano de selección natural» de sistemas de armas, donde «ahora mismo no vuela absolutamente nada tripulado» y «los helicópteros han desaparecido del escenario».

La presidenta de OKDIARIO, Pilar Losantos, ha sido la encargada de inaugurar las I Jornadas de Defensa con un discurso en el que ha reivindicado el relevante papel que tienen en la actualidad las Fuerzas Armadas. También ha reconocido la falta de pedagogía que existe en la sociedad sobre la labor de estos. Una carencia que también existe tanto en los medios de comunicación como en el mismo Ejército.

La periodista criticó que tanto medios de comunicación como las Fuerzas Armadas se hayan «conformado» durante años, sin hacer el esfuerzo necesario por explicar a la sociedad civil la importancia de la defensa. «Hemos entrado en esa fase en la que unos y otros nos hemos resignado», lamentó

El director de Tecnología (CTO) de Indra Group, Manuel Escalante, ha explicado que: «Los activos de alto valor, por ejemplo, un camión de guerra electrónica de alta potencia en el escenario de operaciones hoy dura diez minutos porque automáticamente tiene un dron que en cuanto ha transmitido se ha convertido en un objetivo y ha desaparecido».

Uno de los mensajes más contundentes del CTO fue sobre las dependencias tecnológicas críticas de Europa: «Nada funciona sin un microprocesador, y en ese proceso tenemos 20 años de retraso».

Defensa de la seguridad

Manuel de Oliveira Astray, director comercial del Grupo Amper, reveló que su empresa ya está fabricando electrónica de potencia en España y trabajando en desarrollar capacidad nacional de almacenamiento energético «sin dependencia de China», que actualmente controla tanto el recurso base del litio como la fabricación de todas las celdas de baterías. «Hay una capa que es la parte de componentes, donde la mayor parte siguen viniendo de Asia. Pero hay una siguiente capa que es la de integración de esos componentes en una placa funcional que te permita hacer una utilidad», explicó De Oliveira.

El directivo subrayó que «ahí ya tenemos capacidades nacionales y ya estamos fabricando esa electrónica de potencia en España», aunque reconoció que todavía sobre componentes que «no son nuestros». Fernando Panduro, director de Relaciones Corporativas de Aicox, recordó las duras lecciones aprendidas durante la pandemia: «En el COVID-19 se demostró que una tela con unas cuerdas, unas mascarillas, no éramos capaces de suministrar a la población. Entonces tenemos que fabricar. Si queremos ser relevantes y defendernos de las amenazas, tenemos que fabricar».

El almirante Aniceto Rosique Nieto, director general de Armamento y Material (DIGAM) del Ministerio de Defensa, subrayó que la inversión en defensa «no es un gasto, es una inversión» que genera importantes retornos económicos y tecnológicos para España.