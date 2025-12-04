Pandavenes destaca que las Jornadas de Defensa de OKDIARIO marcan «un antes y un después» en la industria

El director del área de Defensa de la agencia Indie, Nacho G. Pandavenes, subrayó este jueves en la inauguración de las I Jornadas de Defensa de OKDIARIO que el encuentro marca «un antes y un después» al reunir por primera vez a dos agentes principales de la economía española: el sector financiero y la industria militar de defensa.

Pandavenes destacó que «la industria de defensa siempre ha sido una de las grandes apestadas junto a las tabacaleras, quizás en el ámbito de la financiación», pero celebró que «por fin hay un cambio de mentalidad» tanto en la ciudadanía como en el ámbito económico.

El periodista subrayó que durante años el sector de defensa ha sufrido el estigma y el rechazo de la banca y los inversores, una situación que ha limitado su desarrollo y crecimiento. Sin embargo, el cambio de percepción impulsado por los recientes conflictos geopolíticos en Ucrania y Oriente Medio ha transformado radicalmente esta realidad.

«Hay una inyección importante de dinero que va a permitir que se desarrolle un sector que hace tiempo lo necesitaba», afirmó Pandavenes, quien destacó que esta nueva mentalidad se extiende tanto a la parte más social de la ciudadanía como al ámbito económico y financiero. Las jornadas, que coinciden además con el décimo aniversario de OKDIARIO, buscan precisamente facilitar ese acercamiento entre ambos sectores que «hasta ahora no habían tenido mucha relación».

Las I Jornadas de Defensa de OKDIARIO representan un hito en la normalización del sector de defensa en España, poniendo en contacto a actores clave de la economía nacional en un momento de creciente concienciación sobre la importancia estratégica de la industria militar tras los conflictos geopolíticos recientes en Europa y Oriente Medio.