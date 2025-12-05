La economía sumergida es un hecho que lastra a la Región de Murcia, pero también ha sido reconocido como uno de los síntomas más evidentes de un gran problema social: el exceso de fiscalidad que estaría ahogando a muchos autónomos. Sobre esto el presidente de ATA Murcia, Francisco Casado Cerrato, ha querido subrayar que algunos de los que participan de la economía sumergida «se creen más listos de la cuenta» pero otros muchos «están abocados a ella para poder comer».

Casado ha puesto de manifiesto durante su intervención en el foro sobre Economía Sumergida organizado este viernes por OKDIARIO que para los autónomos la economía sumergida también es un lastre porque «conlleva competencia desleal con gente que hace las cosas bien».

«Hay que intentar ayudar, agilizar, simplificar y dar impulso a todos aquellos trabajadores que están metidos en la economía sumergida para que salgan a flote. Para eso hay que eliminar trabas y poner criterios donde se ponga muy fácil la tarea administrativa a los autónomos», ha solicitado Casado.

También ha participado en el evento el presidente FECOAM, Santiago Martínez Gabaldón, y ha defendido que «en las cooperativas esto no sucede» porque «ningún presidente se va a jugar su patrimonio para que a un socio le pertenezcan mil euros más o mil euros menos». Sin embargo, apunta que «a pie de parcela» es difícil encontrar mano de obra en condiciones: «La cooperativa no tiene a ningún trabajador en situación irregular», ha defendido.

Precisamente Martínez añadía que a los miembros de las cooperativas les encantaría en ocasiones contar con la mano de obra de muchos inmigrantes que llegan a nuestro país en busca de nuevas oportunidades y que, sin embargo, el exceso de burocracia lo impide: «Durante dos años el Gobierno considera que hay personas que no comen», protestaba.

«El Gobierno se inventó la fórmula del arraigo para darles el permiso de residencia. Se supone que es para que se formen y se incorporen al mundo laboral en aquello en lo que se han formado y, una vez incorporado, le dan el permiso de trabajo…. Así es difícil», comenta Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia. «Nosotros no demonizamos al empresario, todo lo contrario», ha finalizado.

Facilitar la vida al autónomo

Sobre agilizar la tarea administrativa a los autónomos López ha subrayado que Murcia es la única región de España donde los emprendedores no pagan cuota los dos primeros años a la seguridad social, algo que considera «fundamental» para arrancar y que no se vean agobiados fiscalmente.

«Se trata de reducir la voracidad fiscal. Bastante tiene un autónomo con sacar adelante su actividad como para que les metas más preocupaciones y calentamientos de cabeza.. La imposición, la fiscalización y ese excesivo control digital es un afán recaudatoria, una traba y una dificultad total», añadía a la conversación el presidente de ATA en Murcia.

A colación del debate aterrizó en la conversación la recién aplazada herramienta de facturación con la que el ejecutivo nacional quería obligar a trabajar a los autónomos: «Es una herramienta de control y ausencia total de la privacidad. Se están metiendo en terrenos que rozan la ilegalidad… Además en ese sistema tienes que meter una factura que no sabes ni si te van a pagar, pero tú ya la tributas», ha criticado Casado.

«El Gobierno tiene que sentarse no solo con los sindicatos. Es un disparate casi inconstitucional que la ministra de Trabajo eche de la mesa de negociación a ATA y a la CEOE. No se pueden imponer obligaciones sin tener en cuenta la repercusión que va a tener en la productividad o en los costes que tiene que asumir la empresa. Las empresas están asfixiadas», ha terminado la consejera.