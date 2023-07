Buzzi (KPMG): «Necesitamos un gran pacto de Estado para definir qué tipo de turistas queremos»

Luis Buzzi, socio responsable de Customer & Growth, y del sector Turismo y Ocio de KPMG, ha expuesto en su intervención que «necesitamos un pacto de Estado para definir qué tipo de turistas queremos, independientemente de qué partido gobierne. Pensemos que las competencias de turismo están en manos de las Comunidades Autónomas». Así lo ha defendido en la III Jornadas de OKTURISMO, organizado por OKDIARIO, en una charla con Vicente Gil bajo el nombre de El sector turístico: retos, presente y futuro.

También ha detallado que es importante «definir qué tipo de país queremos ser, si queremos turistas de calidad debemos saber que tiene sus consecuencias». Y ha expuesto el caso de un inversor que pone 100 millones de euros en montar un hotel gran lujo en cualquier destino vacacional: «No va a funcionar si hasta allí sólo llegan vuelos low cost y si alrededor de mi hotel sólo tengo oferta de comida rápida o kebab, por ejemplo. Si alguien tiene 500 euros para gastar una noche no busca un happy hours de un euro, tenemos que mirar al cliente y mirar su perfil económico y psicográfico para ofrecerle una oferta acorde».

Esto, ha explicado Buzzi, «Madrid lo cumple porque la persona que se aloja en un hotel 5 estrellas tiene oferta gastronómica alrededor, cuando sale del hotel puede gastarse ese dinero». Por tanto, y teniendo en cuenta que Madrid es el centro de nuestra conectividad turística con el mercado internacional, cree el experto que los agentes turísticos, tanto privados como públicos, en este caso los gobiernos autonómicos, deben ponerse de acuerdo con Madrid para «fomentar también los negocios dentro de la España vacía de la que tanto se habla».

«El turismo es un sector muy complejo»

Ha defendido Buzzi que «el turismo es un sector muy complejo, tanto como hacer hidrógeno, hacer coches o lo que sea. En España somos líderes en turismo, así que no entiendo la razón por la que este es uno de los puntos de nuestra economía donde menos foco de inversiones ponemos». «La inversión extranjera es fundamental, pero debe haber una buena tasa de rentabilidad», ha añadido.

Y es que, ha explicado que «el turismo no lo hace cualquiera. Deberíamos estar orgullosos de que nuestros hijos se dediquen al turismo. Las personas deben estar formadas y transmitir los valores de las empresas donde trabajan, y eso requiere de formación y ponerlo al servicio de nuestra economía».

Ha detallado en su intervención, además, que «más del 70% de los turistas que llegan a España vienen en paquetes turísticos, no son clientes nuestros, sino de los grandes operadores. Somos el segundo país más barato para los turistas ingleses, el primero es Bulgaria. Los ingleses son más ricos que los españoles, ¿qué está sucediendo? Que los boomer y los silver siguen comprando paquetes de turismo porque no tenemos ni aviones ni conectividad. No hay conectividad con las islas».

Experiencias únicas

Defiende que en este momento en España conviven diferentes perfiles de turistas, dependiendo de la generación de la que proceden. «La generación que tiene ahora 50 años son personas que no quieren que se les diga dónde deben ir, sino que quieren experimentar algo por ellos mismos», ha señalado.

«No olvidemos», ha apuntado, que «somos seres humanos y lo que queremos es comer un domingo con nuestros amigos mientras les explicamos nuestras vacaciones y experiencias únicas. Crece una nueva tendencia donde reamente promocionan otro turismo: quieren mimetizarse con la gente, experimentar gastronomía, cosas diferentes».