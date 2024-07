La UEFA castiga a Bellingham con ¡un partido de sanción aplazado!

La UEFA ha anunciado que Jude Bellingham recibirá un castigo tras los gestos que hizo después de su gol anotado ante Eslovaquia en los últimos minutos de los octavos de final de la Eurocopa. El futbolista del Real Madrid ha sido penalizado con un partido de sanción, aunque aplazado.

Esto quiere decir que la UEFA le castigará, pero será después de la Eurocopa sin tener que cumplir de manera inmediata el castigo. Además, el organismo dirigido por Aleksander Ceferin decidió multar al centrocampista del Real Madrid con 30.000 euros por ese gesto en el que simulaba tocarse sus partes.

Hay que recordar que el jugador inglés salvó los muebles de los de Gareth Southgate en el último minuto de partido con una milagrosa chilena que supuso las tablas en el marcador y que envió el partido contra Eslovaquia a la prórroga cuando ya se daba por hecha la eliminación de los Three Lions.

Así las cosas, Jude Bellingham podrá tomar parte en los cuartos de final ante Suiza. La contribución del jugador del Real Madrid está siendo capital para el éxito de Inglaterra, puesto que ha sido el autor de dos de los cuatro tantos de los ingleses en esta Eurocopa.

La explicación de Bellingham

El futbolista, por su parte, consciente de que su gesto podría acarrearle una sanción que le hubiese dejado fuera del choque de cuartos de final, se apresuró horas después del partido de octavos de final que no ese gesto no iba dirigido al banquillo de Eslovaquia. «Fue una broma privada dirigida a unos amigos muy cercanos que se encontraban en el estadio. No puedo tener más que respeto por la forma en que jugó el equipo eslovaco esta noche», aseveró.

Esta noticia ha traído consigo tranquilidad en la concentración inglesa tras el veredicto del comité disciplinario de la UEFA. Bellingham será de la partida y podrá contribuir desde el césped a que Inglaterra mejore su juego y su imagen, algo que no están consiguiendo ni Rice, ni Saka, ni Foden. Southgate, hasta el momento, se ha mostrado reacio a incluir muchos cambios en el once a pesar de las críticas.