Bellingham revoluciona las redes con su gesto más madridista y una aclaración para sus críticos

Jude Bellingham salió a explicar su criticado gesto al celebrar el golazo de chilena que significaba el empate de Inglaterra contra Eslovaquia (1-1) en el descuento de los octavos de final de la Eurocopa. La estrella del Real Madrid se acercó la mano a sus partes nobles para señalarse los bemoles que le había echado para lograr salvar a su selección, que luego logró ganar en la prórroga con el segundo gol de Harry Kane.

«Un gesto de broma interna hacia algunos amigos cercanos que estaban en el juego. Nada más que respeto por cómo jugó el equipo de Eslovaquia esta noche», explicó Bellingham en su perfil oficial. Además, el inglés publicó un meme en el que comparaba la camiseta de Inglaterra con la del Real Madrid para hablar de la épica victoria del combinado británico este domingo.

🥱❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.🤝🏽 https://t.co/H8sETMkPoi

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 30, 2024