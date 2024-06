Bellingham traslada a Inglaterra el ADN del Real Madrid

Jude Bellingham se vistió de ángel de la guarda de Inglaterra. El centrocampista evitó un ridículo histórico de su selección ante la débil Eslovaquia. Una estratosférica chilena marca de la casa en el minuto 95 evitó que los británicos se marchasen a casa de forma anticipada y encumbró al bueno de Jude con uno de los mejores goles de toda la Eurocopa en una acción que fue puro ADN Real Madrid.

El madridista subió enteros en su candidatura al Balón de Oro siendo el hombre clave que rescató a una Inglaterra que mantiene sus opciones de título intactas, pero que estuvo a menos de 100 segundos de tener que volverse a casa con las manos vacías y un sonrojo mundial. La magia del jugador que ayer cumplió 21 años salvó a una selección que va sobrada de talento, pero que está dirigida por su peor enemigo en el técnico Gareth Southgate.

Ya nadie duda que la suerte de Inglaterra en esta Eurocopa va indudablemente vinculada a la inspiración de un Jude Bellingham. El centrocampista salió extramotivado tras las críticas recibidas en los últimos encuentros por un sector de la prensa que quería mandarle al banquillo. El jugador del Real Madrid se mostró mucho más participativo que en choques anteriores y también parecía exhibir una marcha más en lo que a físico se refiere.

Antes de que Inglaterra la pifiase encajando el primer gol de Eslovaquia, Jude llevó casi todo el peso de los británicos apareciendo por todos los flancos del ataque de los ‘Tres Leones’. El centrocampista blanco puso en bandeja un gol a Trippier en el minuto 9, pero el ex lateral del Atlético de Madrid mandó a las nubes un gran balón del madridista.

Bellingham estaba muy sólo en un equipo inglés claramente descolocado por el planteamiento del seleccionador Gareth Southgate. El jugador intentó despertar a sus compañeros con una tarascada al incisivo Haralsin no librándose de la tarjeta amarilla al cuarto de hora de partido. El madridista veía la empanada de sus compañeros y se olvía lo que vendría poco después con el gol de Schranz en el minuto 25.

Jude retrasó su posición poniéndose momentáneamente como el Kroos de una Inglaterra que estaba atascada hasta para subir el balón. El jugador era el que más recorrido hacia de largo y el que más peligro generaba en la mediapunta sacando la amarilla al capitán eslovaco Skriniar justo antes del descanso. De hecho, dio hasta un susto en el minuto 39 con un espectacular choque con Dubravka que obligó a las asistencias a entrar.

Bellingham evitó el desastre

El receso no cambió el panorama para una Inglaterra que estuvo maniatada por el espeso entramado defensivo de los eslovacos. Bellingham cayó también en una tela de araña donde no había espacios y donde el centrocampista no conseguía llegar a encontrarse cómodo. La mediapunta estaba abarrotada de camisetas azulonas.

Cuando todo parecía perdido para Inglaterra, Jude mostró una de las cualidades que ha adquirido desde su fichaje por el Real Madrid y es no rendirse nunca. El británico estaba presionando a Dubravka en el minuto 90 esperando un premio que llegaría cinco minutos después en forma de golazo.

Walker sacó de banda, peinó Guehi y Belligham remató de espectacular chilena al fondo de la mallas convirtiéndose en el héroe de su país. Jude respiraba tranquilo mientras todos sus compañeros alucinaban con que la fe hubiese movido montañas con el centrocampista con una sonrisa pícara sabiendo que esto no era la primera vez que lo había vivido en los últimos meses.

Bellingham vio cómo un cabezazo de Harry Kane daba la vuelta al partido en el primer minuto de la prórroga y con el trabajo cumplido se marchó junto al goleador al banquillo para descansar en la segunda mitad del tiempo extra. Todo el banquillo inglés besaba a su héroe y no es para menos. Jude apareció cuando todos le daban por muestro. Puro ADN del Real Madrid.